女性罹肺癌的罪魁禍首是油煙？

根據衛生署統計，在台灣每年肺癌新發病例約有10000人，超過7000人死於肺癌，比大腸癌、子宮頸癌、乳癌、攝護腺癌及胃癌死亡人數的總合還多，肺癌位居國人十大癌症發生人數第2高，平均每44.7分鐘就有1人罹患肺癌，而且每年急速的成長中。值得注意的是，絕大多數病患在被診斷為肺癌時，皆是中晚期錯失了黃金治療期。

國人有個迷思，以為自己和家人都不吸菸就沒有得肺癌的風險，但根據研究統計，每年暴露於廚房油煙環境超過144次，就會提高肺癌罹患風險1.78倍，然而根據分析結果，僅有4.8%受訪女性將「暴露於油煙環境」視為導致肺癌發生的主要因素、17%受訪女性將其視為次要因素，廚房油煙儼然是被忽視的隱形殺手，多數女性對廚房油煙所造成的影響並無太大警覺。

醫師表示，廚房油煙是容易被忽視的隱形殺手，油煙中含有多種有害物質，例如氨、苯、硫化氯、甲硫醇、有機氯化物等，長期且大量吸入恐誘發肺部組織癌變。因此，建議廚房要保持通風，盡量別在廚房待太久；烹飪方式盡量少油炸、少油煎、少大火爆炒；購買抽油煙機最好選擇一些吸油煙功率大一些的。

另外，為幫助弱勢家庭的女性高危險族群遠離肺癌威脅，連鎖藥妝龍頭和台灣癌症基金會連手推出愛妳不「肺」力公益計畫，並提撥60萬元推動「弱勢家庭篩檢支持計畫」，開放弱勢家庭的肺癌高危險群女性申請補助，呼籲自主定期肺部篩檢，以早期發現、提升治癒率。

補充資料來源：新光醫療財團法人 新光吳火獅紀念醫院胸腔外科