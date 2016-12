Heptagon宣布推出全球首款5米時差測距3DRanger™感測器

加州聖克拉拉--(BUSINESS WIRE)--Nov 18, 2016--(美國商業資訊)--Heptagon今日宣布推出全球首款5米時差測距(ToF) 3DRanger™智慧感測器——ELISA 3DRanger™。ELISA將之前2米的最大測距範圍增加2倍以上,在某些條件下該感測器的測距能力提高了2倍多。當與智慧型手機鏡頭整合時,ELISA可為虛擬測量尺、安全功能、人數統計、擴增實境和增強遊戲等新應用提供支援。測距範圍擴大還改善了自動對焦應用。其他新功能包括:該公司專有的主動污點檢測和污點修復技術SmudgeSense™以及二合一近接感測模式,該模式增加了近距離測距功能,支援在前置鏡頭應用中使用ELISA,同時對實體佈局的影響非常有限。因此可為即時視訊聊天濾鏡或自動自拍縮放調整等應用提供支援。此外,全新的不間斷(Always On)持續測量功能可在物聯網(IoT)系統中實現低功耗。它還可用作Heptagon RFDuino™的隨插即用建置區塊,用於實現產品的快速原型設計。作為先進的Heptagon 3DRanger產品家族的新成員,ELISA在引腳、封裝尺寸和程式方面均與其他3DRanger產品相容。這就顯著簡化了現有OLIVIA和LAURA客戶的採用,並為Heptagon的多點TRINITY提供了簡單的升級路徑。

此 Smart News Release (智能新聞發佈)擁有多媒體功能。請到此處瀏覽完整新聞稿: http://www.businesswire.com/news/home/20161117006518/zh-HK/

Extend distance more than 2x, up to 5m (Photo: Business Wire)

傳感產品事業部總經理Scott Filler表示:「我們欣然宣布推出全球首款5米時差測距3DRanger感測器ELISA。公司持續看到智慧型手機和其他應用領域對3DRanger感測器的強勁需求。透過專注於5米測距範圍和污點修復等主要客戶挑戰,我們持續推動技術創新並提供可提升使用者體驗的解決方案。」

SmudgeSense™

灰塵和污點無處不在。它們可能成為任何光學感測器的問題,影響環境光敏感性、測量範圍和精度等多個方面的性能。當用於拍攝照片時,使用者可能直到拍攝出模糊或不清晰照片時才意識到問題。ELISA整合了SmudgeSense,將Heptagon本已十分卓越的污點修復能力提升至全新的高度。ELISA利用已取得專利的內建時差測距污點畫素,能夠即時檢測較高水準的污點並透過軟體提醒使用者存在問題。此外,該產品還採用額外的專有演算法,利用污點畫素提供的資料動態提高污點修復能力,因此不僅可以在生產測試期間,而且可以在現實生活中最佳化系統性能。

二合一時差測距近接感測模式

ELISA全新的二合一近接感測模式為前置和後置鏡頭提供近接感測和測距功能。其可取代用於在撥打電話時關掉螢幕的現有近接感測器,因此可保護手機前方寶貴的實體空間,同時保留美感。測距功能的增加可為前置鏡頭帶來快速雷射自動對焦的優點,實現即時視訊聊天濾鏡或自動自拍縮放調整等新功能。當用於後置鏡頭應用時,該近接感測模式可用於檢測手機置於口袋中或放置於某個表面上的狀態。在近接感測模式下,可測量10-80mm的距離,當達到用戶定義的臨界值時,該感測器會提供標記。

物聯網「不間斷」功能

ELISA為功耗敏感型物聯網應用增加一項全新的「不間斷」連續測量功能。即使主機處理器進入睡眠模式,該感測器依然能夠持續擷取測量值。隨後,一旦檢測到物件,該感測器即可喚醒主機處理器。這樣有助於降低整個系統的功耗。

ELISA是一個完整的智慧感測器模組,配備整合式微處理器、自我調整演算法、先進的光學元件、時差測距感測器和光源。量產將於2016年12月啟動。該感測器可在正常辦公照明條件下利用高精度模式實現對目標物件的5米測距,視角達到29度。作為先進的3DRanger產品家族的新成員,ELISA在引腳、封裝尺寸和程式方面與OLIVIA、LAURA和TRINITY相容,因而可提供高度的靈活性,可在多種智慧型手機機型中實現3D測距功能,從單畫素測距到多畫素測距,從短距離測距到長距離測距。

關於Heptagon

Heptagon ( www.hptg.com )致力於提供完備、簡單、順暢的3D/影像處理、照明、傳感以及連線解決方案,推動物聯介面(Interface of Things™)和行動創新。我們提供全新而獨特的方式,方便人類與智慧互聯世界互動和相連接。公司目前的出貨量已經超過20億套,並且在其20多年的發展歷程中,在複雜光學、機械、電氣、無線以及軟體系統小型化和整合化領域內擁有多項業界第一。有了Heptagon產業領先的技術以及服務,我們的客戶在競爭中可以如虎添翼。以世界級的投資人為憑藉,Heptagon已成為一家全球性的公司,其研發、銷售和客戶服務團隊位於新加坡、瑞士、美國矽谷和赫莫沙比奇、臺灣以及中國大陸。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

請前往 businesswire.com 瀏覽源版本:http://www.businesswire.com/news/home/20161117006518/zh-HK/

CONTACT: Heptagon

Sher Scholer +1-415-205-5050

pr@hptg.com

KEYWORD: AUSTRIA UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA CALIFORNIA GERMANY SWITZERLAND

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY CONSUMER ELECTRONICS HARDWARE INTERNET MOBILE/WIRELESS

SOURCE: Heptagon

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 11/18/2016 01:46 AM/DISC: 11/18/2016 01:46 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20161117006518/zh