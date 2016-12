Heptagon宣布推出全球首款5米时差测距3DRanger™传感器

加州圣克拉拉--(BUSINESS WIRE)--十一月 18, 2016--(美国商业资讯)--Heptagon今日宣布推出全球首款5米时差测距(ToF) 3DRanger™智能传感器——ELISA 3DRanger™。ELISA将之前2米的最大测距范围增加2倍以上,在某些条件下该传感器的测距能力提高了2倍多。当与智能手机摄像头集成时,ELISA可为虚拟测量尺、安全功能、人数统计、增强现实和增强游戏等新应用提供支持。测距范围扩大还改善了自动对焦应用。其他新功能包括:该公司专有的主动污点检测和污点修复技术SmudgeSense™以及二合一接近感测模式,该模式增加了近距离测距功能,支持在前置摄像头应用中使用ELISA,同时对实体布局的影响非常有限。因此可为实时视频聊天滤镜或自动自拍缩放调整等应用提供支持。此外,全新的“不间断”持续测量功能可在物联网(IoT)系统中实现低功耗。它还可用作Heptagon RFDuino™的即插即用构建基块,用于实现产品的快速原型设计。作为先进的Heptagon 3DRanger产品家族的新成员,ELISA在引脚、封装尺寸和程序方面均与其他3DRanger产品兼容。这就显著简化了现有OLIVIA和LAURA客户的采用,并为Heptagon的多点TRINITY提供了简单的升级路径。

传感产品事业部总经理Scott Filler表示:“我们欣然宣布推出全球首款5米时差测距3DRanger传感器ELISA。公司持续看到智能手机和其他应用领域对3DRanger传感器的强劲需求。通过专注于5米测距范围和污点修复等主要客户挑战,我们持续推动技术创新并提供可提升最终用户体验的解决方案。”

灰尘和污点无处不在。它们可能成为任何光学传感器的问题,影响环境光敏感性、测量范围和精度等多个方面的性能。当用于拍摄照片时,最终用户可能直到拍摄出模糊或不清晰照片时才意识到问题。ELISA集成了SmudgeSense,将Heptagon本已十分卓越的污点修复能力提升至全新的高度。ELISA利用已取得专利的内置时差测距污点像素,能够实时检测较高水平的污点并通过软件提醒用户存在问题。此外,该产品还采用额外的专有算法,利用污点像素提供的数据动态提高污点修复能力,因此不仅可以在生产测试期间,而且可以在现实生活中优化系统性能。

ELISA全新的二合一接近感测模式为前置和后置摄像头提供接近感测和测距功能。其可取代用于在拨打电话时关掉屏幕的现有接近传感器,因此可保护手机前方宝贵的实体空间,同时保留美感。测距功能的增加可为前置摄像头带来快速激光自动对焦的优点,实现实时视频聊天滤镜或自动自拍缩放调整等新功能。当用于后置摄像头应用时,该接近感测模式可用于检测手机置于口袋中或放置于某个表面上的状态。在接近感测模式下,可测量10-80mm的距离,当达到用户定义的阈值时,该传感器会提供标记。

ELISA为功耗敏感型物联网应用增加一项全新的“不间断”连续测量功能。即使主机处理器进入睡眠模式,该传感器依然能够持续捕捉测量值。随后,一旦检测到对象,该传感器即可唤醒主机处理器。这样有助于降低整个系统的功耗。

ELISA是一个完整的智能传感器模块,配有集成微处理器、自适应算法、先进的光学元件、时差测距传感器和光源。批量生产将于2016年12月启动。该传感器可在正常办公照明条件下利用高精度模式实现对目标对象的5米测距,视场角达到29度。作为先进的3DRanger产品家族的新成员,ELISA在引脚、封装尺寸和程序方面与OLIVIA、LAURA和TRINITY兼容,因而可提供高度的灵活性,可在多种智能手机机型中实现3D测距功能,从单像素测距到多像素测距,从短距离测距到长距离测距。

Heptagon ( www.hptg.com )致力于提供完备、简单、无缝的3D/成像、照明、传感以及连接性解决方案,推动物联接口(Interface of Things™)和移动创新。我们提供全新而独特的方式,方便人类与智能互联世界交互和相连接。公司目前的出货量已经超过20亿套,并且在其20多年的发展历程中,在复杂光学、机械、电气、无线以及软件系统小型化和集成化领域内拥有多项行业第一。有了Heptagon行业领先的技术以及服务,我们的客户在竞争中可以如虎添翼。以世界级的投资人为依托,Heptagon已成为一家全球性的公司,其研发、销售和客户服务团队位于新加坡、瑞士、美国硅谷和赫莫萨海滩、台湾以及中国大陆。

