無聲殺手 易喘 下肢腫 當心罹患肺動脈高壓

根據醫學研究統計，大約0.8%的新生兒會罹患先天性心臟病，在以往醫學尚未發達的年代，先天性心臟病不易存活；但隨著醫學進步，患者能夠接受即時治療存活下來，幾乎和一般健康人過著一樣的生活，因此忽略每年回診的重要性，造成續發性的致命危機。

一般人在休息時肺動脈壓力的正常值約在18到25 mmHg，但肺動脈高壓的患者血壓達25 mmHg以上，其會使肺部的血管緊縮，進而造成肺血管阻力增加，導致右心室過度負荷、肥大增厚，最嚴重可能產生心衰竭甚至死亡。

台灣兒童心臟學會理事長王主科醫師指出，肺動脈高壓的主要原因為心臟分流出現問題，導致肺動脈血流與壓力增加，長久下來使其內皮細胞受損與血管壁增厚，進而續發肺動脈高壓。肺動脈高壓屬於高致死率疾病，尤其是對於先天性心臟患者來說，肺動脈高壓的致死風險恐達兩倍以上！

王主科醫師表示，肺動脈高壓若及時治療，治療後配合吃藥血壓仍會下降，但是千萬別拖到肺動脈內壁都已增厚和阻塞，此時的症狀為嘴唇、手指會開始發紫，代表肺動脈高壓已到末期。

肺動脈高壓的主要五大症狀為喘（活動時呼吸困難）、咳（咳嗽）、血（咳血）、腫（下肢水腫）、暈（暈厥或頭暈），因症狀與其他疾病雷同，且在後期症狀才較為明顯，甚至早期完全沒有任何症狀產生，加上診斷複雜，故難以早期發現，被認為是無聲的窒息殺手。

醫師特別提醒，對於先天性心臟病的患者來說，別自以為痊癒了就忽略每年回診一次的重要性，再者病患常以為容易喘是因為心肺功能較一般人差，進而忽視了相關的症狀警訊。目前雖然沒有完全治癒肺動高壓之方法，但即時的藥物治療可降低其八成的死亡率，並讓病情獲得有效控制。

若患者已確診為肺動脈高壓在飲食控制原則應注意以下幾點：

低碳水化合物、低鈉

高蛋白質

多吃高纖食物

避免高熱量、膽固醇的食物

避免咖啡、茶和酒精等刺激性食物

避免易產氣食物(地瓜、豆類)

少量多餐

補充資料來源：社團法人中華民國肺動脈高血壓關心協會​