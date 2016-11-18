美再提武裝禁運 盼替南蘇丹種族衝突劃下句點

美國政府在周四宣布，在接下來的幾天內，將會盡其所能與安理會的15個成員國協商，以確保各國能夠儘快通過對南蘇丹通過武器禁運的草案，以確實避免種族淨化的行為。

南蘇丹總統薩爾瓦·基爾·馬亞爾迪特(Salva Kiir)和其前副手里克·馬查爾(Riek Machar)分別代表著南蘇丹境內最大的兩個民族勢力，丁卡人與努爾人，兩人的不合導致兩個民族在2013年爆發大規模內戰，雖然在去(2015)年簽訂了停火協議，但是和平依然十分脆弱，雙方還是時有衝突，馬查爾則在今年七月逃離南蘇丹。

聯合國防止種族屠殺特別顧問Adama Dieng在上週拜訪南蘇丹後表示，他發現大量針對種族的仇恨在這個國家中四處蔓延，且許多仇恨行動把目標放在一般平民身上，而如果沒有任何外力介入的情況下，極有可能會演變成種族淨化事件，因此他呼籲安理會成員和地緣國家團結一致採取行動，以將悲劇扼殺於萌芽前。

美國駐聯合國大使莎曼莎·鮑爾(Samantha Power)對Dieng的提議表示贊成，認為他的報告應該視為一記警鐘，任何國家都不應該忽視他的警告。

然而，安理會對南蘇丹進行武器禁運的想法已經提出許久，但是卻遲遲沒有作為，這主要是因為常任理事國中國及俄國懷疑武器禁運的效力，俄國駐聯合國大使彼得·伊里奇夫(Petr Iliichev)坦承，俄國認為現階段實施對南蘇丹領導人的禁運是單純的不願負責，且實施下去對於地區穩定、終止紛爭也沒有任何的幫助。

對於俄國的考量，鮑爾認為，禁運是否有效，重點在於一個囊括各領域且具備健全承諾的實踐手法，針對這些行為負責人實施制裁也有助於讓他們情況陷入孤立，這才能讓這些使南蘇丹陷入現今狀況，並產生大量傷亡的行為獲得解決。

事實上，2015年安理會就已經針對南蘇丹政權實施了部分制裁，這包括將雙方各三名將軍加入黑名單，凍結他們資產並要求各國不接納他們入境等，然而此類制裁並沒有有效阻止衝突持續發生，本週四(17日)政府軍與叛軍再度於毗鄰蘇丹的省份發生流血衝突，造成超過15人喪生。