宋楚瑜APEC與美國務卿會面 會議基調只談經貿不談兩岸

「亞太經濟合作會議」(APEC)經濟領袖代表宋楚瑜昨(17)日中午在秘魯利馬與美國國務卿凱瑞、亞太助理國務卿羅素進行30分鐘私人會談，對於區域整合問題交換意見，並表示此行他未被授權兩岸問題，基本定調就是經貿，「調好好唱」，不要走音。

宋楚瑜昨日與美國國務卿柯瑞私下會談近30分鐘，雙方就APEC會議的經貿議題，特別關於區域經貿整合的結構性問題，交換意見；宋楚瑜指出，雙方談話的內容與氣氛，可感覺出美國對我方很多看法，給予肯定。

下午舉行「宋領袖代表國際記者會」，宋楚瑜指出，柯瑞剛抵達利馬就抽空與他碰面，亞太助理國務卿羅素也參與兩人的會面，而我方出席人員包括政務委員鄧振中、國發會主委陳添枝、國安會副秘書長曾厚仁、外交部國組司長徐佩勇。

宋楚瑜說，此次與柯瑞會面並未因台灣政黨輪替而面臨任何困難，他並說此次過境紐約受到美方很多禮遇，美國在台協會(AIT)主席莫健到機場與他見面，雙方在路途上與下榻旅館「有過長談」，宋楚瑜也向莫健傳達蔡英文政府推動的「新務實主義」和「新民生主義」。

宋楚瑜指出，他與莫健的長談，讓雙方都能了解民眾最關切的議題，是確保台灣的自由民主，以及在經濟上願意與國際接軌。

而先前大陸國台辦發言人馬曉光表示，沒有九二共識，APEC會議上兩岸就不會有任何實質互動，宋楚瑜表示，他這次參加APEC未被授權就兩岸問題做任何談判，且他參加的是國際經貿會議，不是來談政治問題。

記者再度提問，政黨輪替後，我方參與國際民航組織大會等國際會議皆遭到陸方打壓，此次宋楚瑜能成行是否因其低調作風？宋楚瑜說，不要用低調還高調，「我是覺得要把調好好唱，不要走音，我們這次基本的調子就是經貿問題」。



他說，未來兩天希望與中國大陸和其他國家政治人物都能有自然接觸，談的基本方向與重點都是經貿議題。

宋楚瑜指出，他們做非常多功課，把關於台灣可以給世界借鏡的重點，不只跟主辦國秘魯，也透過不同管道和對岸做說明，重點還是用務實、穩健的方式來處理我們面對的困境。