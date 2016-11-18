保留本土文化精髓 新北力推母語薪傳

新北市政府教育局為展現推行臺灣母語日之成果，呼籲社會大眾對母語日之重視與關懷，於今(18)日在三重區重陽國小舉辦「105年度母語日觀摩會暨本土語言聯合頒獎典禮」，表揚104學年度本土語言訪視績優學校共50所、績優教學優良人員共32人、本土語言績優教學支援工作人員共7人、105年度本土語言親師生創意繪本比賽獲獎師生共299人，以及中小學教師本土語言文學創作徵文比賽獲獎人員共51人。現場除了靜態成果展，還有秀朗國小合唱團客語組曲表演、丹鳳高中原住民舞蹈表演及嘉寶國小的小小子弟戲等動態演出。

今年本土語言訪視績優學校各具特色，石門區老梅國小積極推動本土教育，自編教材充分介紹石門風景名勝及特產，並引導學生進行本土語文的創作，並向下延伸至幼兒園配合國小的閱讀課程，並由教師改寫繪本，讓幼童學習簡單的對話和角色扮演。

得獎的本土語言績優教學支援工作人員皆於本市各級學校連續服務10年，永和國小黃旭霞老師為客家語教學支援工作人員，致力推行客家語教育已逾10年，教學理念特色是「快樂的學習；學習是快樂」，也因為有這樣清楚的教學目標，平時即充實自己以增加客語的專業知識，並設計多元的教學方式。讓客語的教學能更加活潑與多元，也讓學習者能快樂並主動的學習客家語言和文化。

透過本土語言創意繪本，以繪本、歌謠、故事等創作方式，更能提高學生學習本土語言的興趣。閩南語得獎作品為民安國小「我有幾肢跤?」繪本，由蕭曉燕老師、林淑期老師透過生動的圖畫及有趣的猜謎遊戲，讓孩子在自然的情境中學習用母語數數，並認識周遭動物的外觀、特性，擴展生活的經驗與智能。客家語得獎作品為集美國小「搭捷運」繪本，陳姿光老師、黃文珊老師則是希望讓孩子們透過客家語，更了解我們身邊的大眾運輸工具，進而遵守相關規則，成為最棒的小市民。原住民語組得獎作品為中湖國小「布農腳與單車」繪本，顏美秀老師、石蕙宜老師在作品內說明了什麼是勇氣，以及當遇到失敗挫折，如何找尋力量的來源，並藉由這個小故事與族人共勉，不管身在何時何處，即使一無所有，都不要忘記祖先的智慧天賦與潛能。