臺灣企銀主辦台康生技股份有限公司聯貸案

台康生技股份有限公司(以下簡稱台康生技)為擴增建置符合國際PIC/S GMP規範且具量產規模之生技藥品廠房及購置機器設備所需資金，委由臺灣中小企業銀行統籌主辦5年期新台幣8.5億元聯合授信案，業於民國105年11月11日假台北西華飯店舉辦簽約典禮。

台康生技為一專注於生物相似藥、新藥開發及生物藥委託研究開發暨生產服務之生技製藥公司。現行營運採生技藥品委託開發生產服務與產品開發雙軌並進模式，核心競爭力係同時擁有「哺乳類動物細胞」和 「微生物細胞發酵」兩大蛋白質表現系統及生產技術，並且擁有研發、生產製造與蛋白質特性分析的專業能量，透過垂直整合的營運模式，掌握品質及控制成本，以因應全球生物藥價格日益昂貴，病患及政府醫療成本負擔增高。台康生技使命為提供客戶高品質和符合成本效益的服務，目標則放眼於開發具經濟效益之生物相似藥及生物利基藥品，以嘉惠社會大眾並提高其生活品質。

新廠擁有二條生產線並採用最新單次使用技術以確保生產效率及彈性，初期先建置第一條生產線規劃至6 組，每組2,000公升生物反應器，預計於2018年正式運作。該廠未來最大可擴充至12 組，每組2,000公升生物反應器，單株抗體年產量最高可達1,000 Kg。