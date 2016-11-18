台北富邦銀行信義分行 11/17以嶄新數位分行型態歡慶開幕

迎接數位金融新趨勢同時提供更優質理財服務，台北富邦銀行「 新一代分行」陸續於全台各地嶄新推出， 位於台北市大安區的信義分行11月17日歡慶改裝開幕， 以嶄新面目與客戶見面。台北富邦銀行總經理韓蔚廷並親自到分行主 持開幕儀式，與客戶共享開幕喜悅。為慶祝改裝開幕，即日起到12 /31前，薪轉新戶享有專屬優惠；新戶來行還有限量好禮3重送， 歡迎台北市民多加利用。

台北富邦銀行表示，信義分行為全功能業務分行，在地經營37年， 全方位的專業貼心服務，包括存款、放款、外匯、理財、基金、 保險等服務一應俱全，更有極具專業素質的優質菁英團隊， 為民眾提供便利及高效率的理財服務；改裝後的信義分行，寬敞、 明亮的營業大廳與極具尊榮感的白金理財專區， 提供客戶舒適的環境及耳目一新的感受，未來將秉持「顧客至上、 服務優先」的經營理念，為客戶的財富與託付創造更多價值。

信義分行位於素有「台北曼哈頓」之稱的大安區與信義區交界， 由於客戶多半為附近辦公大樓中的企業或是上班族， 考量客戶族群特性及喜好，多籌辦紅酒品酒、 藝術品鑑賞等藝文講座， 也配合鄰近社區幼兒園舉辦萬聖節趣味裝扮等敦親睦鄰的活動， 農曆春節期間也會提供新春限量開運發財水及迎新紅包， 深受此區客戶歡迎。