臺灣企銀以房養老60歲即可申請，房屋換年金、退休更安心

在高齡化現象日益突出情形下，繼政府試辦之公益型以房養老方案後，各商業銀行規劃多時的以房養老貸款，亦於2015年起陸續開辦，產品種類主要有逆向抵押貸款、貸款購買年金保險等模式，其中又以臺灣企銀的貸款購買年金保險模式的以房養老產品，最受市場矚目，臺灣企銀的「安老快活」以房養老專案是為了因應台灣頻繁地震所特別設計規畫，最符合台灣現況的客製化產品，這種模式不會因為地震導致房屋滅失而停止生活費的給付，可申辦年齡門檻為60歲，貸款及年金保險給付期間可選擇10年、20年、25年、30年。

臺灣企銀主管舉例，價值2000萬元的房屋，申請該行以房養老貸款，經鑑價可借款為1400萬元，借款期間25年，借款利率為1.85%，扣除應付的貸款利息，借款人每月約可領取36750元生活費，貸款到期借款人仍健在，也會用展延貸款到期日的方式，讓借款人可繼續居住在原有房屋，安享晚年直至終老。貸款展延期間產生利息等費用，將於終老時併同本金一次與繼承人結算清償或改貸。

臺灣企銀表示，為了讓有實際需求的年長者更能了解以房養老貸款的特性，該行更深入社區、安養醫院等廣為宣導（如圖），期望以房養老貸款能提供老年人或高齡者較佳生活保障。該行以房養老專案自今年3月開辦，實際撥款金額已近3億元，撥款金額領先同業，除深受市場認同外，亦受學術界肯定，日前台灣金融研訓院舉辦之「信託制度在長期照護體系之運用：老人安養信託與家族信託」學術研討會，特別就臺灣企銀的「安老快活」以房養老專案這種房貸搭配保險及信託的模式列為研討典範，這種創新房貸結合保險及信託的以房養老模式，特別考量保險金信託財產具有獨立性與安全性，可以專款專用，避免借款人的財產被詐騙，生活費、醫療、安養機構費用、看護費等支出由受託機關把關，老人不必擔心資金有浮濫支出之虞，能使保險金多一層保障，讓｢安老快活」以房養老專案的借款人更安心，也能真正安養照顧借款人生活。