期交所：印度Nifty 50指數期貨取得美國商品期貨交易委員會交易許可

臺灣期貨交易所(期交所)於11月8日取得美國商品期貨交易委員會(CFTC)核發印度Nifty 50股價指數期貨(以下簡稱印度50期貨)之交易許可(Commission Certification)，嗣後美國投資人得直接交易該指數期貨契約。期交所甫於11月7日推出印度50期貨，上市之初即取得美國CFTC之交易許可，使美國境內投資人可與台灣市場同步交易本商品。印度50期貨係以印度指數編製公司(India Index Services & Products Limited, IISL)編製之Nifty 50股價指數為標的之期貨契約，採新臺幣計價，為國內第二檔境外指數期貨商品，提供國內投資人於無匯兌風險下，參與印度股市之便利管道。

目前期交所取得CFTC交易許可之商品，尚包括臺股期貨、小型臺指期貨、金融期貨、櫃買期貨、非金電期貨與東證期貨等6項指數期貨商品。該交易許可之取得使得美國境內投資人可交易之臺灣期貨商品更加多樣化。期交所亦將持續辦理各項國際宣導推廣活動，以吸引更多外資參與市場，並提升我國期貨市場之國際競爭力。