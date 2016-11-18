反對砍7天假  學生勞團前往總統府抗議

立法院社會福利與衛生環境委員會昨(17)日初審一例一休《勞基法》修正草案，經表決決議將刪除7天國定假日的行政院版草案保留送朝野協商。

立法院昨天審查《勞基法》，在第24條延長工時加班費、第36條與俗稱「一例一休」或「週休二例」的相關條文，朝野立委爭議許久。最後，在針對每週更換一次輪班制的勞工，初審通過勞工換班至少有11小時的休息時間，但經過勞工同意者，不在此限，時常需要輪班的護理師皆適用。

關於「一例一休」的部份，國民黨團堅持「週休二例」，時代力量黨團則提出「一例一假」，最後現場以表決方式處理，以5票贊成、3票反對，決議將第24條及第36條相關提案保留送朝野協商。

至於勞團最關注的砍7天假條文，在朝野意見不同時，最後採記名表決政院版的37條條文，民進黨立委以人數優勢的7比4通過行政院版本，但該條文還是要經朝野協商。

對此，學生與勞運人士不滿，今(18)日一早就前往總統官邸前靜坐，警方立即派出大批警力到場驅趕，這群學生與勞團人士隨即轉往總統府，在府前高舉抗議標語，轄區警方立即派人到場維安，總統府憲兵人員也排出人牆阻擋，避免抗議人士趁亂衝入總統府，同時加派警力到場維持秩序。

總統府發言人黃重諺表示，目前相關修法已在國會進行，尊重不同意見表達。