〈時評〉中國的固有領土云乎哉？

孫文生前到過台灣三次，第一次待了一個半月，其餘兩次短暫路過，對當時台灣主權領土屬於日本的客觀事實未提隻字片語！習近平十一日在紀念孫中山先生誕辰一五0周年大會上，卻大彈「台灣同胞」、「大陸和台灣同屬一個中國」的老調，孫中山地下有知，想必瞠目結舌。

熟悉中國歷史的人都知道，由於承平時少，爭戰日多，甭說秦疆、漢域、唐土各不相同，就是同一個大清帝國，版圖最大與最小時竟相差180萬平方公里（相當於五十個台灣大），中國的固有領土，云乎哉？

1722年，大清雍正皇帝即位，詔曰：「台灣自古不屬中國，我皇考神武遠屆，拓入版圖」；1993年，中華人民共和國國務院白皮書則宣稱：「台灣自古即屬于中國」，是中國神聖領土不可分割的一部分。誰在睜眼說瞎話，昭然若揭。

中國在跟全球各國的建交公報上，不會要對方「承認」（recognize）河北、湖南、山東、廣西是中國的一部分，卻煞有介事試圖誘使對方「承認」「台灣是中國的一部分」。這樣的動作，無異在不打自招，「台灣是中國的一部分」是虛擬而非實境！也難怪，中國處心積慮夢想的「承認」，英、美、日、法、德等一百三十國只願意認知（acknowledge）、理解並尊重（understand and respect）或留意（take note of）而已。

台灣自1684年4月被併入大清帝國版圖，到大清帝國與大日本帝國1895年4月17日簽署的馬關條約白紙黑字將「台灣全島及所有附屬各島嶼，澎湖群島」「永遠讓與日本」為止，被中國「曾經擁有」（要阿Q講「固有」也未嘗不可）恰恰211年整。在中國人津津樂道的五千年歷史裡，前四千七百年和今天之前的120年，台灣都不是中國的領土！「台灣自古即屬于中國」云乎哉？另外，台灣明明已經被中國永遠割讓給日本了，「台灣是中國神聖領土不可分割的一部分」云乎哉？

當然，中國人最誇張的地方，是把稗官野史的牽強附會、騷人墨客的遊記詩篇、甚至海盜浪人的巢穴行腳，一股腦跟固有領土做強力的聯結！2012中國國務院白皮書宣稱「中國最先發現、命名和利用釣魚島」、「釣魚島為中國固有領土」，同一個中國在1969年繪製的地圖中，將釣魚台標示為日本領土的「尖閣群島」，這不是自相矛盾嗎？

東漢楊孚〈異物誌〉書中一句「漲海崎頭，水淺而多磁石」，可用以印證天馬行空的「從二千多年前的漢朝就開始發現和逐步完善了對南海、特別是南沙諸島礁以及相關海域的管理」，南海就莫名其妙是中國的固有領土了？

固有領土可以這樣瞎扯，那清同治年間駐日公使一等書記官黃遵憲在所著〈日本國志〉一書中指日本開國神武天皇是中國人，準此，日本是中國固有領土這件事跑不掉了？然後，管它釣魚台是日本或台灣的，反正日本和台灣都是中國的，繞一圈釣魚台主權最終還不是中國的？

最後，今天的土耳其、阿富汗、印度、高麗、敘利亞、匈牙利、越南等等，當年蒙古大軍的鐵蹄都曾經征服過，中國當局那一天也來個昭告天下：這些地方都是中國固有領土，神聖領土不可分割的一部分，如何？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）