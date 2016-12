信源企業進駐拉菲特免稅工業區

海地太子港--(BUSINESS WIRE)--Nov 17, 2016----(美國商業資訊)--經營拉菲特免稅工業區的多元化工業和貿易公司集團GB Group今日宣佈,已與臺灣信源企業(Reliable Source Industrial, RSI)簽署長期租賃協定,信源企業將成為該工業區的常駐企業。根據該協定,信源企業將佔據5萬多平方公尺的工業生產設施,使用最先進的技術。信源企業預期將聘用超過5,000名員工,並成為海地第一家得到LEED綠建築銀級認證的生產設施。

GB Group執行長Reuven Bigio表示, 「我們欣然歡迎信源企業成為海地LIFZ的常駐企業。信源企業是園區理想的承租戶。我們擁有共同的願景和原則,即為我們所工作的社區創造價值。信源企業是備受讚譽的國際運動服飾生產商,它堅持採用最高等級的產品品質和生產標準,並秉承優良的社會責任和業務誠信。信源企業選擇拉菲特建立其亞洲之外的第一家生產工廠,令我們深感榮幸。尤其令我們感到驕傲的是,這一重大行動將為數千名當地居民帶來就業機會,並促進該地區的經濟發展。」

LIFZ位於Lafito Global整合式經濟園區之內,該園區擁有世界級的基礎設施,並提供設立高效生產設施所需的一切必要服務,為全球生產商提供支援。信源企業座落於鄰近拉菲特港的戰略性位置,後者是海地最有效率的現代化港口。信源企業將受惠於已在拉菲特港、LIFZ和Lafito Global進行的重大投資。

拉菲特免稅工業區是定位獨特的加工和物流平臺,致力於提供長期競爭優勢以進軍區域市場。所有設施均位於安全、自治的環境中,LIFZ已經興建了一個第三級資料中心、能夠提供可靠且具成本效益電力的25兆瓦發電廠,以及其他基礎設施,以便讓全球製造商能取得他們在全球各地其他設施中慣用的所有服務。隨著Lafito Global的擴張,園區將增加住宅、商業和娛樂設施,以進一步提升國際和當地居民的生活體驗。

信源企業執行長Amy Hsu表示,「 作為一家全球性生產商,LIFZ使我們可以改善供應鏈,利用海地鄰近我們品牌合作夥伴的地理位置,使用該國充足的勞動力,並盡量利用拉菲特所提供的基礎設施和安全措施。我們非常高興能成為海地最新的企業公民,並相信我們的業務將改善數千名海地人民的生活,並幫助提升該國的服裝加工業水準。我們十分高興成為LIFZ的常駐企業,並期待成為海地這項重要開發案的一部分。 」

查詢拉菲特免稅工業區和GB Group詳情,請造訪 http://gbgroup.com/our-businesses/infrastructure/lafito-industrial-free-zone

關於信源企業

成立於1972年的信源企業是運動服飾生產和服務領域的世界級領袖。信源企業的工廠遍佈於6個國家,擁有1萬多名員工,每年生產逾5,000萬件衣物,包括最尖端的頂級運動服裝產品。公司因其創新能力、可靠性以及對其客戶和合作夥伴的當責態度而享有盛譽,並且公認是在營運所在國履行企業社會責任的典範。

查詢詳情,請造訪 http://www.rsiapparel.com/

關於GB Group

GB Group是由加勒比地區工業和貿易公司組成的一流多元化集團,其業務主要集中在海地、多明尼加共和國、牙買加、巴拿馬和荷屬聖馬丁,並在美國設有辦事處。其業務涵蓋營建、消費品、基礎設施、能源、物流和貿易業。GB Group擁有4,000多名員工,全公司的管理人員來自於超過15個國家。GB Group與全世界一些主要商業組織建立了策略聯盟和/或合作夥伴關係。

