恩坦華產品集團慶祝2016年全球第五家新址開幕

密西根州特洛伊--(BUSINESS WIRE)--Nov 17, 2016--(美國商業資訊)--全球領先的一級汽車工程零組件及系統供應商恩坦華產品集團(Inteva Products, LLC)，今天慶祝其位於中國鎮江的新工廠盛大開幕。恩坦華一直在全球茁壯發展。鎮江新廠為恩坦華客戶生產閉鎖系統和電機電子設備，目前員工超過600人，並已制定進一步成長計畫。

恩坦華總裁、執行長兼創辦人Lon Offenbacher和恩坦華高階主管層出席了開幕典禮，員工、客戶、供應商和政府要員也參加了慶祝活動。當天的活動包括剪綵儀式、廠內參觀、午宴和植樹等。

Offenbacher說：「鎮江新廠的開幕要感謝我們的客戶，他們為我們提供了興建新廠所必需的新業務，也要感謝支持我們的各級政府，感謝信任我們的供應商，當然更要感謝我們的優秀員工。非常高興與本地員工和各位來賓一起慶祝鎮江這個世界一流新廠的開幕。」

自2008年成立以來，恩坦華大幅成長，全球業務版圖增加了兩倍，在全球所有地區均設有新廠。到今年底，該公司將在五個國家設立新廠。除鎮江外，恩坦華還在捷克共和國里赫諾夫、羅馬尼亞奧拉迪亞、墨西哥瓜納華托以及印度班加羅爾設立新廠。此外，恩坦華在加拿大安大略省奧沙瓦和美國俄亥俄州萬達利亞的現有設施亦進行擴建。

關於恩坦華產品集團

恩坦華產品集團 是全球領先的汽車零組件供應商，致力於為汽車製造商提供創新、可靠、環保的產品，協助提高汽車品質、安全性和性能。恩坦華在閉鎖系統、內裝系統、電機與電子系統以及天窗系統方面擁有全球工程、製造和客戶服務資源。恩坦華成立於2008年，現已發展為一級供應商，專注於永續的全球成長、提供優良的客戶服務並推動創新。創新型解決方案以及利用應用技術推動以價值為基礎的解決方案，為恩坦華的創立奠定基礎。恩坦華在全球50家工廠和技術中心擁有超過15,000名員工，公司總部位於美國密西根州特洛伊。

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