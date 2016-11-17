綠縣市聯合禁核災食品進口　改口禁福島縣食品　

由於近期許多國家開始逐漸解禁核災地區食品進口，台灣也可能跟進，開放從福島縣之外的四個縣市部份產品進口，消息一出後，不分藍綠15位縣市地方首長15日表態反對，不同意開放核災食品進口。府院緊急聯繫綠營執政十三縣市長後，1６日發表聯合聲明，十三縣巿對核災食品輸入配合中央決策，表示反對的是進口福島縣食品。

針對擴大開放，國內出現不同意見，反對者認為，距離核災發生僅五年多，且國際檢驗人力不足，仍不到開放時機。

日前包括新北市長朱立倫、桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、花蓮縣長傅崐萁、新竹市長林智堅、雲林縣長李進勇、南投縣長林明溱、嘉義縣長張花冠，新竹縣長邱鏡淳、連江縣長劉增應、台東縣長黃健庭、彰化縣長魏明谷、澎湖縣長陳光復、基隆市長林右昌等15位首長及屏東縣政府都表示不同意開放核災食品進口。

民進黨執政的13個縣市，決定採取四原則。包括第一，福島產品全面禁止。第二，目前禁止進口的千葉等四個縣市的茶、飲用水、嬰兒奶粉及野生水產品等四類仍禁止進口。

第三，上述四縣市未有官方產地證明及輻射檢驗雙證件者，也禁止進口。第四，國、日本不能上市的食品，台灣也禁止進口。

蘋果報導，高雄市長陳菊17日上午被問及此議題時，直接回答，她認為，日本福島遭核能污染，絕對反對進口，但鄰近的群馬、櫪木、茨城、千葉4縣市農產品，是否也要禁止輸台，她認為可透過最高檢驗標準，與人民理性討論。