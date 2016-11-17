紀博偉：French Tech Taiwan 正式在台成立

一連三天的2016 Meet Taipei於周四(17日)在花博園區爭豔館熱鬧開幕，今年的展會以Leading the Future for Startups為主題展開一系列的活動。而值得注意的是，法國在台協會也在這個主題之下，宣佈「La French Tech Taiwan」正式在台灣成立。

法國在台協會主任紀博偉致詞時表示，這是一個新的展開，這個展開是為了讓法國與台灣的新創間互相認識，目的是為了讓雙方鏈結彼此的新創生態系統。而全世界有一個網絡，是全世界的French Tech Hubs，而我們今天正式起動台灣的French Tech。

紀博偉進一步的說，我們沒有等到今天才開始推動雙方關係在新創方面，過去已經有很多的合作關係，我們早在互連網方面，生技方面等等，都有相當大規模的合作。

經濟部政務次長沈榮津致詞時說，我們知道最近法國積極的推動創新，台灣亦是。尤其是在創新創業方面，將成為台法雙方未來重要推動的一個政策。法國在台協會、台灣法國工商會與French Tech Taiwan可以在台灣啟動，我們很高興。希望未來台法可以利用這樣一個平台來鏈結雙方在創新創業的一個生態圈，來共同為所有的新創企業，來提供所需的服務跟資源，並且來促進台法創業人才、創投資金、育成體系的連結交流。

2016 Meet Taipei參展的團隊有來自台灣、美國、法國、日本、新加坡、中國、香港、馬來西亞、瑞士、義大利等地，共計超過280組，而其中有44組為國際團隊。