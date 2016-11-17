退出國際刑事法庭　 普丁宣佈撤回簽署《羅馬規約》

國際刑事法院(ICC)在2000年依據《羅馬規約》在荷蘭海牙成立，主要處理各種違反戰爭法、人權法法條的罪行，且總共有123個國家批准了該規約，然而在南非、蒲隆地與甘比亞相繼退出後，根據俄羅斯總統普丁最新直接簽署的命令，俄國退出ICC似乎也已經成為既定的事實。

俄國外交部在週三的聲明中指出，國際刑事法院本應成為獨立而具有公信力的國際機構，但是卻沒有達成此一目標，同時，在其存在的14年中僅達成4次判決紀錄，卻耗費超過10億美元的經費，認為法院的效率極為低落，俄國對此感到失望。

俄國同時也表示，他們難以相信刑事法庭會在2008年與喬治亞的五年戰爭判決上保持中立、客觀的角色，這也是最後選擇退出的原因之一。

16日，總統普丁指示外交部行文告知聯合國秘書長，俄國再也無意身為《羅馬規約》的成員國，然而事實上，雖然俄國在2000年時簽署了該規約，卻遲遲沒有批准，這與美國類似，美國同樣在2000年簽署，但是在2002年執政的布希政府通知聯合國「美國無意批准」。

對於俄國的舉動，ICC發言人Fadi El Abdallah表示，各成員國簽署《羅馬規約》並參與ICC不只是自願行為，且是完全的主權行為，ICC不會進行干涉，且尊重所有成員國最後的決定。

至於俄國為什麼退出，這似乎有跡可循。

14日，ICC發布了一篇報告，指稱俄國在克里米亞半島的軍事行動屬於「佔領」行為並予以譴責，至此俄國已經從烏克蘭手下接下克里米亞控制權長達兩年，雖然2015年時各國極力試圖在該地推動停火，但是暴力行為的頻傳讓停火協議顯得非常脆弱，不僅沒有減少衝突，反而在2016年讓死傷人數持續增加。

俄國在從去(2015)年9月開始，在敘利亞與阿塞德政權合作，進行了大量包括空襲在內的軍事行動，因此，法國總統歐蘭德(Francois Hollande)在上月指控俄國將為在敘利亞犯下的戰爭罪負責，並宣稱俄國將會因此「走上刑事法庭」，普丁隨後宣布取消原本預計前往巴黎進行的訪問進行抗議。