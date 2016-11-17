第十八届中国国际高新技术成果交易会盛大开幕

深圳--(BUSINESS WIRE)--十一月 17, 2016--(美国商业资讯)--2016年中国国际高新技术成果交易会已于11月16日在深圳会展中心拉开序幕。作为本届展会最大的亮点，全球最前沿的VR/AR技术产品将在这一盛会上与观众见面，为VR粉丝及行业人士创造极具智能化、个性化的观感和体验区。据悉，本次展会将持续6天，万余项创新技术产品和设备将汇聚这一盛事，共同见证中国高新技术的发展成果。

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近年来，随着各种VR设备和技术相继涌现中国市场，业界及相关行业人士均对这一技术报以热切关注和极大的兴趣。作为中国高科技第一展，高交会在今年展会上特别打造了VR/AR技术产品交互体验区，并展示了一系列VR解决方案和技术设备，使观众可以更近距离的感受VR、玩转VR，了解这一技术的强大魅力。此外，许多VR行业的技术领军企业也带来了最新的设备和展品，如：武汉市众飞虚实科技有限公司携其最新研发的VR穿梭机体感设备亮相展台，该设备使用了360度旋转平台，实现了飞行器在空中转弯、俯冲等动作的真实体验；VR行业知名企业成都虚拟世界科技有限公司向观众展示了最新研制的IDEALENS系列VR一体机K2，该设备已拥有220余项专利申请，其110度视场角更是创造了强烈的视觉沉浸感；

另外，作为中国VR娱乐的创领者、新三板“虚拟现实第一股”，北京身临其境文化股份有限公司在本次展会上推出了旗舰产品——身临其境VR主题公园，并邀请现场观众参与“全体感游戏”，感受这一颠覆传统模式的玩法。玩家参与游戏时，可以在体验区上蹿下跳、匍匐前行，获得身临其境的快感，并亲身领略空间定位、动作捕捉与虚拟现实技术相结合的全新娱乐方式。

VR/AR观众观展行程： VR展馆---上午10:00 –下午02:30, 11月17日 AR展馆---上午10:00 –下午 02:30, 11月18日

关于高交会

高交会每年在深圳召开，至今已成功举办了17届展会，今年展会以“创新驱动 质量引领”为主题。作为中国最具影响力的科技类盛会，高交会受到许多政府机构及相关部门的支持与认可，并为海内外科技行业人士提供了交流与合作的平台。据去年第三方调研报告显示，有超过80%的人期待再次参加展会。

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