第十八屆中國國際高新技術成果交易會盛大開幕

深圳--(BUSINESS WIRE)--Nov 17, 2016--(美國商業資訊)--2016年中國國際高新技術成果交易會已於11月16日在深圳會展中心揭開序幕。作為本屆展會最大的亮點，全球最尖端的VR/AR技術產品將在這場盛會上與觀眾見面，為VR粉絲及產業人士創造極具智慧化、個性化的觀感和體驗區。據悉，本次展會將持續6天，萬餘項創新技術產品和設備將彙聚這一盛事，共同見證中國高科技技術的發展成果。

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近年來，隨著各種VR設備和技術相繼湧現中國市場，業界及相關產業人士均對這項技術報以熱切關注和極大的興趣。作為中國高科技第一展，高交會在今年展會上特別打造了VR/AR技術產品互動體驗區，並展示了一系列VR解決方案和技術設備，使觀眾可以更近距離的感受VR、玩轉VR，瞭解這項技術的強大魅力。此外，許多VR產業的技術領導廠商也帶來了最新的設備和展品，如：武漢市眾飛虛實科技有限公司攜其最新研發的VR穿梭機體感設備亮相展臺，該設備使用了360度旋轉平臺，實現了飛行器在空中轉彎、俯衝等動作的真實體驗；VR產業知名企業成都虛擬世界科技有限公司向觀眾展示了最新研製的IDEALENS系列VR一體機K2，該設備已擁有220多項專利申請，其110度視角更是創造了強烈的視覺臨場感；

另外，作為中國VR娛樂的創領者、新三板「虛擬實境第一股」，北京身臨其境文化股份有限公司在本次展會上推出了旗艦產品——身臨其境VR主題公園，並邀請現場觀眾參與「全體感遊戲」，感受這一顛覆傳統模式的玩法。玩家參與遊戲時，可以在體驗區上躥下跳、匍匐前行，獲得身臨其境的快感，並親身領略空間定位、動作捕捉與虛擬實境技術相結合的全新娛樂方式。

VR/AR觀眾觀展行程： VR展館---上午10:00 –下午02:30, 11月17日 AR展館---上午10:00 –下午 02:30, 11月18日

關於高交會

高交會每年在深圳召開，至今已成功舉辦了17屆展會，今年展會以「創新驅動 品質引領」為主題。作為中國最具影響力的科技類盛會，高交會受到許多政府機構及相關部門的支持與認可，並為海內外科技業人士提供了交流與合作的平臺。根據去年協力廠商研究報告顯示，有超過80%的人期待再次參加展會。

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