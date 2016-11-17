盧森堡新太空法依據國際法確認私人營運商在外太空取得資源的所有權

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--Nov 17, 2016--(美國商業資訊)--盧森堡政府剛通過法律草案，確認私人太空探索營運商在外太空取得資源的所有權，並為其樹立信心。這一法律和規範架構是整體策略中的重要部分，該策略將在 SpaceResources.lu 計畫下逐步實施，後者旨在探索近地天體（例如小行星），並對其資源進行商業利用。

草案第1條規定，可根據國際法佔有太空資源。因此，盧森堡是歐洲第一個為外太空礦產、水和其他資源（尤其是小行星上發現的資源）的所有權提供法律依據的國家。該法律以盧森堡大學針對使用太空資源的法律和規範所進行的調查為依據。該調查由教授Mahulena Hofmann博士主導，期間得到盧森堡國內外太空法和政策領域知名太空法律專家的協助，例如教授Frans G. von der Dunk博士、教授Fabio Tronchetti博士和教授André Prüm博士。

副總理兼經濟部部長Etienne Schneider表示，「我們設立的法律架構與《外太空條約》(Outer Space Treaty)一脈相承。我們的法律並不主張對任何太空領土或天體設立、或透過任何形式暗示設立主權。該法律架構僅對太空資源的佔用做出規定。盧森堡的新太空立法彰顯了我們致力於成為歐洲太空資源探索和利用中心的堅定決心。」

Jean-Louis Schiltz是盧森堡大學的客座教授，也是一名私人律師。他為盧森堡政府設立該法律架構提供顧問服務。Jean-Louis Schiltz說：「這一法律草案是一項非常創新的立法，與此同時，它完全以國際法架構為準繩。盧森堡再次證明，法律創新是科技創新真正發揮作用並產生可觀成果的重要推手。令我感到自豪的是，盧森堡大學能對這一前瞻性事業有所貢獻。」

法律草案還為授權和監督太空資源利用任務設立規範，包括探索和使用此類資源。法律規定，有意進行太空資源利用任務的單位應就每一項具體和確定的任務取得相關授權。法律還說明所有任務所應承擔義務的必要性，例如在盧森堡或其領土之外將要進行的活動，以允許政府監督營運商的活動並明確規範其權利和義務。該立法可望於2017年初生效。

副總理兼經濟部部長Etienne Schneider表示，「盧森堡依據SpaceResources.lu計畫在全國執行有關措施的同時，仍繼續促進國際合作，以推動太空資源利用領域的未來治理進程和全球監管架構。這一利益關係是全球性的，而且我們需要其他國家的參與來推動這項計畫。這項行動目前已經展開，而且越來越多的國家正在關注其進展情況，並對參與合作表示出強烈興趣。」

Schneider部長還宣佈，盧森堡正在展開相關協商，將與約20家歐洲和歐洲以外的公司和企業家正式確立合作關係：「Deep Space Industries和Planetary Resources這兩家知名的美國企業在探索和使用太空資源方面有著遠大的抱負，它們均已在盧森堡設立歐洲分公司，而且盧森堡將成為Planetary Resources, Inc.的主要股東。這兩家公司已開始在全球網羅高素質員工，建立經濟和科技實力，從而為其盧森堡業務打下堅實的基礎。」

請點按 此處 下載有關探索和使用外太空資源的法律草案。

由盧森堡經濟部發佈

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