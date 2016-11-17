同性婚姻入法 反同團體周四暴衝進立院喊要公投

立法院司法及法制委員會周四審查同性婚姻修法，一大早立法院外則有上千名反同志婚姻的民眾集結抗議，下午2時數十名民眾從濟南路側門、後門，高舉標語衝進立法院，要求「先公聽、再審查」。

周四至上午9時，現場估有1萬多人，挺同婚者也不甘示弱，披掛彩虹旗、跨性別旗到場抗衡。

立法院司法及法制委員會今天審查民法有關同性婚姻與同性收養等相關修正草案。

自由報導，會議過程中有4名反對修法的民眾高喊「立委是怪獸」、「台灣要變愛滋島」要闖進會議室，但遭警察攔下架離。

場外民眾在下午2時30分左右衝進立法院，高喊「尤美女（民進黨立委）出來」、「民進黨立委出來」、「先公聽再審查」、「反對黑箱」。

國民黨立法院黨團總召廖國棟、立委孔文吉隨後前往與抗議民眾溝通、協調，廖國棟也表達希望警察不要趕人，並且會將民眾聲音帶回委員會討論，民眾則就地坐下等待結果。

反同婚姻團體與民眾包圍立院抗議活動，主辦單位提出三項最新訴求，包括「退回上周一讀通過的婚姻平權法案」、「立院此會期不應該繼續討論婚姻平權修正案」、「立院下會要討論，至少要開30場公聽會」。護家團體強調絕不容許「少數霸凌多數」，婚姻制度要由全民公投決定。

同日法務部長邱太三表示，法務部將於明年2月提出同性伴侶法草案，並送往立法院審議，針對同志團體關心的婚姻、收養子女等權益，都權益都會一併處理。