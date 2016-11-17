遭加強取締 Uber發表給蔡總統的公開信

（中央社記者陳葦庭台北17日電）Uber在台違法營業，交通部取締力度更強硬，Uber亞太區總經理布朗今天發表一封給蔡總統的公開信，懇請政府將車輛分享納入法制規管。

Uber在台違法問題越演越烈，多名立委日前要求交通部向Google Play、App store發文，要求業者將Uber軟體下架，同時，民進黨團日前也提案，修法加重罰鍰從新台幣15萬元到2500萬元。

對此，Uber亞太區總經理布朗（Mike Brown）今天發表一封給總統蔡英文的公開信，提到鉅額罰鍰是前所未有，而這些政策倉促推行，無異是將有發展潛力的新創公司硬生生推開，本地創業家以及國外投資企業也將對此環境卻步。

這封信提到，Uber已經多次和公部門相關人士會談，也多次具體提交了適法相關解決方案並呈報進度，期許政府看見Uber對台灣的承諾與決心，也不只一次分享在全球各地因應數位經濟與電商稅收的經驗，盼解決稅收疑慮。

布朗說，只看見政府體制全力的阻擋與威嚇的聲音，固守既有法規框架並堅持將傳統商業模式的規範，強套在新興科技產生的新經濟模式上。

他也引用總統蔡英文的話，「台灣的文官並非缺乏理想，也不是他們不願意支持創新，而是有太多法規把他們綁死了」，盼政府不應該只是管理市場，而是要去引導、甚至創造市場，讓整個市場可以支持產業往創新的方向走。

他說明，盼透過這封公開信，懇求總統蔡英文領導並開啟創新的對話，召開公平、公開的公聽會，讓台灣人民討論並決定「車輛分享 (Ridesharing)」的商業發展空間。