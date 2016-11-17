兴业银行推出整合了动态安全码的新一代卡片

巴黎--(BUSINESS WIRE)--十一月 17, 2016--(美国商业资讯)-- 作为法国领先的商业银行1，兴业银行(Societe Generale)的首要任务是继续提升在线支付的安全性，同时让客户的日常生活更加便利。

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« Motion Code » (Photo: Business Wire)

在完成对500位人士的成功测试之后， 兴业银行成为了全球第一批为其法国零售客户提供带有动态安全码的新一代卡片的银行之一 。

这一创新的解决方案 OT MOTION CODETM 由欧贝特科技(Oberthur Technologies)开发 2 ，它用一个迷你屏幕展示的 新“动态”码（每小时自动随机更新3） 来取代通常印在银行卡背面的三位数字安全码。因此，如果卡片的数据被盗，那么一个小时之内，三位数字的安全码就会失效，以防止造假者在电子商务网站再次使用这些信息。这一解决方案的设计初衷是帮助打击网络犯罪， 使用起来十分简单，因为它没有对在线购买流程做任何改动 。

持有法国兴业银行CB/VISA卡 （CB/VPAY、CB/Visa、CB/Visa Premier或CB/Visa Infinite） 的零售客户均可更换新卡片 。新卡年费12欧元，不含办卡费。

鉴于在线消费的不断增长，新一代卡片拓宽了兴业银行电商客户（3D Secure、One-Click和Paylib）以及零售客户（Pass securité、e-carte Bleue）支付解决方案的范围，而这一解决方案已是当前市场上最全面的解决方案。

关于欧贝特科技

欧贝特科技是嵌入式数字安全领域的全球领导者，该数字安全在您连接、验证或支付时可为您提供保护。

欧贝特科技以高增长市场作为战略定位，并向庞大的国际客户组合提供适用于“终端”设备的嵌入式安全软件解决方案，以及相关的远程管理解决方案，包括银行和金融机构、移动运营商和政府，以及连接对象和设备制造商。

欧贝特科技在全球共有6,500多名员工，包括近700名研发人员。借助遍及全球的4个区域安全制造中心和39个安全服务中心，欧贝特科技的国际网络服务于169个国家的客户。垂询详情： www.oberthur.com 。

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兴业银行是欧洲最大的金融服务集团之一。该集团采用多元化的通用银行业务模式，在追求财务实力的同时采取了可持续增长策略。兴业银行致力于将自身打造为关系型银行业务的典范，从而提升其所在市场的知名度，拉近与客户的距离，并因其团队的素质和敬业精神而备受青睐。

150年来，兴业银行在经济中发挥了重要的作用。该银行拥有超过14.5万名雇员，遍布66个国家，每天在全球接待的客户数量达到了3,100万名。兴业银行的团队在以下三大业务领域为个人、企业、机构客户提供咨询服务：

法国零售银行业务 及其兴业银行分行网络、北方信贷银行(Credit du Nord)和Boursorama网上银行，提供全面的有关最先进数字创新的全渠道金融服务； 国际零售银行，保险和金融服务 ，对象是在发展中经济体开展业务和从事领先的专业行业的企业； 企业和投资银行业务、私人银行业务、资产管理和证券服务 ，为其提供或认可的专长、顶级国际排名和一体化解决方案。

兴业银行已获选进入主要的社会责任投资指数：全球和欧洲的道琼斯可持续发展指数(DJSI)、FTSE4Good（全球和欧洲）、Euronext Vigeo（欧洲、欧元区和法国）、Ethibel ESI Excellence（欧洲）和四项STOXX ESG Leaders指数。

垂询详情，请通过@societegenerale在twitter上关注我们，或访问网站 。

1. 兴业银行的支付处理量占全法的五分之一

2. 垂询OT MOTION CODE TM 详情，请访问

3. 屏幕由电池供电，后者的寿命高于卡片寿命

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