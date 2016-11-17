东京音乐创作团队DFT推出首张专辑和震撼短片

东京--(BUSINESS WIRE)--十一月 17, 2016--(美国商业资讯)--来自东京的音乐创作团队“DFT”推出了首张专辑“STORY TO TELL”，由新成立的唱片公司DAT SLICK发行（管理公司为ADX inc.，地点：东京都港区，首席执行官：Akira Fujita）。

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DFT (Photo: Business Wire)

DFT的成员mimi 和vivi负责唱片的所有制作、歌曲创作、曲目制作和专辑安排。

与专辑同步发行的还有一部震撼人心的新短片，收录了全部的专辑歌曲。

短片由制片人Sayaka Nakane操刀制作。

DFT称，与“STORY TO TELL”同时发布的这部短片全长15分钟，由全球知名制片人、在各大国际电影节屡获殊荣的Sayaka Nakane操刀制作。全片采用电影胶片拍摄，收录了专辑的全部歌曲。这是DFT的一种新形式的宣传视频，对口型演唱表演是一大看点。

短片： http://dft.tokyo/movie.html

专辑辗转全球四地（包括日本）制作

DFT为这张专辑倾注了全部心血，她们辗转日本、亚特兰大、拉斯维加斯、纽约等地，将各个地方的气氛和趋势融入制作，一心打造最好的声音。

专辑名：STORY TO TELL 11月9日起 iTunes 上架： https://itun.es/jp/EBi8fb DFT官网网站： http://dft.tokyo/

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DAT SLICK（唱片公司名称）（管理公司：ADX inc.）

Akira Fujita

首席执行官

电话：+81-3-6447-4374

手机：+81-80-3248-7728

电子邮件:dft@adx-jp.com

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SOURCE: ADX inc.

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PUB: 11/17/2016 04:04 AM/DISC: 11/17/2016 04:04 AM

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