東京音樂創作團隊DFT推出首張專輯和震撼短片

東京--(BUSINESS WIRE)--Nov 17, 2016--(美國商業資訊)--來自東京的音樂創作團隊“DFT”推出首張專輯“STORY TO TELL”，由新成立的唱片公司DAT SLICK發行（管理公司為ADX inc.，地點：東京都港區，執行長：Akira Fujita）。

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DFT (Photo: Business Wire)

DFT的成員mimi 和vivi負責唱片的所有製作、歌曲創作、曲目製作和專輯安排。

與專輯同步發行的還有一部震撼人心的新短片，收錄了全部專輯歌曲。

短片由製片人Sayaka Nakane操刀製作。

與“STORY TO TELL”同時發表的這部短片全長15分鐘，由全球知名製片人、在各大國際電影節屢獲殊榮的Sayaka Nakane操刀製作。全片採用電影膠片拍攝，收錄了專輯的全部歌曲。這是DFT的新形式宣傳影片，對嘴演唱表演是一大看點。

短片： http://dft.tokyo/movie.html

專輯輾轉全球四地（包括日本）製作

DFT為這張專輯傾注了全部心血，她們輾轉日本、亞特蘭大、拉斯維加斯、紐約等地，將各個地方的氣氛和趨勢融入製作，一心打造最好的聲音。

專輯名稱：STORY TO TELL 11月9日起 iTunes 上架： https://itun.es/jp/EBi8fb DFT官方網站： http://dft.tokyo/

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DAT SLICK（唱片公司名稱）（管理公司：ADX inc.）

Akira Fujita

執行長

電話：+81-3-6447-4374

手機：+81-80-3248-7728

電子郵件:dft@adx-jp.com

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SOURCE: ADX inc.

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PUB: 11/17/2016 04:04 AM/DISC: 11/17/2016 04:04 AM

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