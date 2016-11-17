興業銀行推出整合動態密碼的新世代卡片

巴黎--(BUSINESS WIRE)--Nov 17, 2016--(美國商業資訊)-- 作為法國領先的商業銀行1，興業銀行(Societe Generale)的首要任務是繼續加強線上支付的安全性，同時讓客戶的日常生活更加便利。

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« Motion Code » (Photo: Business Wire)

在完成對500位人士的成功測試之後， 興業銀行成為全球第一批為法國零售客戶提供帶有動態密碼之新世代卡片的銀行之一 。

這一創新的解決方案 OT MOTION CODETM 由歐貝特科技(Oberthur Technologies)開發 2 ，用一個迷你螢幕展示的 新「動態」碼（每小時自動隨機更新3） 來取代通常印在銀行卡背面的三位數密碼。因此，如果卡片的資料被盜，三位數密碼在一個小時之內就會失效，以防止行騙者在電子商務網站再次使用這些資訊。設計這一解決方案的用意是協助打擊網路犯罪， 使用起來十分簡單，因為它沒有更動線上購買流程 。

持有法國興業銀行CB/VISA卡 （CB/VPAY、CB/Visa、CB/Visa Premier或CB/Visa Infinite） 的零售客戶均可更換新卡 。新卡年費12歐元，不含辦卡費。

鑑於線上消費不斷成長，新世代卡片擴大了興業銀行電商客戶（3D Secure、One-Click和Paylib）以及零售客戶（Pass securité、e-carte Bleue）支付解決方案的範圍，而這一解決方案已是當前市場上最全面的解決方案。

關於歐貝特科技

歐貝特科技是嵌入式數位安全領域的全球領導者，該數位安全在您連接、驗證或支付時可為您提供保護。

歐貝特科技以高成長市場為策略定位，並向龐大的國際客戶組合提供適用於「終端」裝置的嵌入式安全軟體解決方案，以及相關的遠端系統管理解決方案，包括銀行和金融機構、行動營運商和政府，以及連線物品和設備製造商。

歐貝特科技在全球共有6,500多名員工，包括近700名研發人員。借助遍及全球的4個區域安全製造中心和39個安全服務中心，歐貝特科技的國際網路服務於169個國家的客戶。查詢詳情： www.oberthur.com 。

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興業銀行

興業銀行是歐洲最大的金融服務集團之一。該集團採用多元化的通用銀行業務模式，在追求財務實力的同時採取永續成長策略。興業銀行致力於將自身打造為關係型銀行業務的典範，從而提升其所在市場的知名度，拉近與客戶的距離，並因其團隊的素質和敬業精神而備受青睞。

150年來，興業銀行在經濟中扮演重要角色。該銀行擁有超過14.5萬名員工，遍佈66個國家，每天在全球接待的客戶數量達到3,100萬名。興業銀行的團隊在以下三大業務領域為個人、企業、機構客戶提供諮詢服務：

法國零售銀行業務： 經由其興業銀行分行網路、北方信貸銀行(Credit du Nord)和Boursorama線上銀行，提供最先進數位創新的全方位全通路金融服務； 國際零售銀行，保險和金融服務： 對象是在開發中經濟體發展業務和從事主要專業業務的企業； 企業和投資銀行業務、私人銀行業務、資產管理和證券服務 ：憑藉其廣受肯定的專長、頂尖國際排名和整合式解決方案。

興業銀行已被納入主要社會責任投資指數：全球和歐洲的道瓊永續發展指數(DJSI)、FTSE4Good（全球和歐洲）、Euronext Vigeo（歐洲、歐元區和法國）、Ethibel ESI Excellence（歐洲）和四項STOXX ESG Leaders指數。

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1. 興業銀行的支付處理量占全法國的五分之一

2. 欲瞭解OT MOTION CODE TM 詳情，請造訪

3. 螢幕由電池供電，後者的壽命高於卡片壽命

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