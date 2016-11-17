爪哇海戰75週年 太平洋沉船不翼而飛

二戰期間，許多戰船沉沒在大西洋與太平洋的海底，等待有一天有人能讓他們重見天日，但是當各國終於決定要來處置這些沉船時，卻驚訝的發現，在太平洋海底的那些船，就這樣「不見」了。

2002年，潛水夫在印尼外海一帶發現了大量的沉船遺骸，該地因此被稱為「戰爭墳場」，不過當荷蘭國防部打算在明年進行爪哇海戰75週年紀念時，卻發現包括排水量6545噸的輕巡洋艦德魯伊特(HNLMS De Ruyter)、排水量6670噸的輕巡洋艦爪哇號(HMLMS Java)，以及排水量1316噸的驅逐艦柯騰那(HMLMS Kortenaer)從這個海域消失了。

儘管荷蘭政府出動了潛水夫，並利用水下攝影、聲納等設備試圖確定這些船艦不是消失，而是移位而已，不過似乎並不是如他們所願，驅逐艦和巡洋艦巨大的艦體已經完全找不著。

〈衛報〉也報導，同樣消失的船艦還有英屬排水量8390噸的巡洋艦艾希特(HMS Exeter)、排水量1405噸的驅逐艦重逢號以及一艘美軍的潛水艇。另一艘驅逐艦，排水量1405噸的厄勒克特拉號(HMS Electra)則被搜刮了大部分的重要零件，只剩下船的架構，可以勉強判斷它的外型。

荷蘭國防部發言人指出，由於這些沉沒的舊戰船是重要的戰爭資產，荷蘭官方非常重視這起船隻消失的事件，它們代表著一段無可磨滅的戰爭史。

1942的爪哇島海戰中，由美、澳、荷、英四國組成的聯軍正面對抗日本軍隊，最後以盟軍大敗、日軍勝利並奪下該地油料告終，盟軍一共損失至少10艘戰艦和2143名水手，這是日本海軍力量在二戰時的頂點。

然而，搜刮沉船已不是首例。

早在去(2015)年，美國的星條旗報(New Straits Times)就已經報導相關情勢，指出有許多潛水夫假扮成漁民前往該地，下水搜刮沉船上諸如鋁、銅和鋼等貴金屬，而除了荷蘭的戰艦外，英國皇家海軍所屬的反擊號戰鬥巡洋艦(HMS Repulse)和威爾斯親王號戰艦(HMS Prince of Wales)則早在2012年就已經被搜刮殆盡。

那這些沉船的經濟價值在哪呢？根據〈每日郵報〉報導，戰艦的推進器是由磷青銅製作，市場上每噸的價格約為4700美元，而光是一艘戰艦就可以搜刮到15噸，獲利超過7萬美元。

事實上，國際法嚴格禁止褻瀆沉船、戰爭遺址還有其他遺跡，認為這樣會造成死難者家屬的不安與悲痛，英國國防部發言人更是表示，為了讓戰死的士兵安息，在任何情況下都不應有人去侵擾這些沉船。

除此之外，英國政府也嚴正譴責未經許可侵入「含有人類遺骨」沉船的行為，並承諾正與印尼政府協商以管控此類非法行徑，希望能以兩國合作的形式，徹底阻止此種行為。