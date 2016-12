(中央社記者葉素萍台北17日電)前總統馬英九今天出席「世界華人經濟論壇」,論壇議事手冊列明演講者頭銜,獨漏馬英九。總統府說,主辦單位極不禮貌、也不恰當,應該立即道歉並改正錯誤。

馬英九今天自製正確頭銜名牌出席,清楚標識「Former President of The Republic of China(Taiwan)」,他在發表演說時,強調自己是中華民國前總統,「I am Ma Ying-jeou , former president of the Republic of China (Taiwan)」。

總統府發言人黃重諺今天指出,馬英九是中華民國的前任國家元首,活動主辦單位以這種方式對待前總統,這是極不禮貌、也不恰當,主辦單位應該立即道歉並改正錯誤。

他說,對於未來類似活動的參與申請,也建議特別注意確認,避免類似的情形再次發生。1051117