(中央社記者黃自強馬來西亞麻六甲17日專電)前總統馬英九今天召開記者會,對「世界華人經濟論壇」議事手冊列明與會演講者頭銜,卻獨漏馬英九,馬英九表示抗議。

馬英九今天出席「世界華人經濟論壇」,本屆論壇遭中共打壓,議事手冊列明與會演講者頭銜,卻獨漏馬英九。馬英九下午召開記者會指出,他抗議,也難以想像這種不公平、不合理的對待。

他表示,這種做法不僅傷害他本人,也傷害了兩岸關係。他要維護個人尊嚴,因此要據理力爭。

世界華人經濟論壇在麻六甲開會,馬英九以「台灣與東協更緊密的經濟前景」(The Prospects for Closer Relations between Taiwan and the ASEAN Economies)為題發表演說。

馬英九今天自製正確頭銜名牌出席,清楚標識「Former President of The Republic of China(Taiwan)」,他在發表演說時,也強調自己是中華民國的前總統,「I am Ma Ying-jeou , former presidentof the Republic of China (Taiwan)」。