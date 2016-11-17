富邦證券 重視數位金融人才培育

有鑑全球商業模式及金融版圖隨著數位科技的興起而改變， 為因應此波金融科技創新浪潮， 並協助員工掌握證券業數位金融轉型的重點與商機， 富邦證券對內開辦六場FinTech研討會， 邀請台大工商管理學系暨商學研究所陳文華教授，由淺入深、 循序漸進介紹當前金融科技應用概況與未來發展趨勢，共計約500 位員工參與，透過這樣的課程拓展員工前瞻視野，進而打造對客戶更 具價值的數位金融服務。

陳教授以「金融科技在證券市場應用」為六場研討會拉開序幕， 其指出，證券數位化的目的是在使更廣泛的客群接觸到完整的金融服 務，尤其客戶的行為和預期已與過去完全不同， 除了獲取資訊的管道變多、決策的自主性也提高， 因此銷售的思維不能再以「產品為中心」，而是要以「客戶為中心」 ，將產品與生活場景深度融合，思索客戶的需求並提供解決方案， 才能做到超越客戶期待的服務。

後續五場研討會主題則聚焦於行銷科技、區塊鏈、 機器投資理財顧問、P2P網路借貸平台與眾籌、證券市場2020 (經濟生態體系)等目前討論度最高的金融科技應用技術。 陳教授特別表示，金融業搶推機器人理財服務， 但並非能完全取代人工服務，尤其證券業業務核心並非開發金融產品 ，而是更偏重金融服務，因此協助客戶財富管理並維繫客戶關係， 是證券業從業人員所具備的特殊優勢。

富邦證券表示，連續六場的研討會，參與的員工反應都非常熱烈，面 對金融科技時代裡的廣大客戶， 券商該做的不只是滿足客戶可見的需求，更要透過數據資料分析， 了解使用者潛在需要，提供更棒的UI (使用者介面) 及 UX(使用者體驗)，讓客戶隨時掌握投資契機，因此，不論是e開 戶、e點通、e+及M+VIP官方帳號， 富邦證券都是迎合客戶的需求來改變及創新。

在今年甫公布的2016年《天下》最佳聲望標竿企業調查中， 富邦證券名列證券業第二名，評鑑指標中的「創新能力、 科技運用及前瞻能力」等三項，更是較2014年大幅進步， 代表富邦證券這二年來重視創新、FinTech及企業轉型， 獲得同業及專家的肯定。因此， 未來除持續提供給客戶更美好及完善的數位金融服務， 富邦證券也將透過多元且完整之教育訓練， 增進員工對數位科技趨勢的敏銳度及迅速鑑別市場脈動的能力。