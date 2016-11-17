高價車熱銷 第三人責任保不夠 保超額責任才安心

近日與高價車、超跑發生擦撞的意外時有所聞，若是錯在己方， 車體損失的賠償金額則高得嚇人，就算有購買保險， 恐怕也不夠負擔全部理賠。富邦產險建議， 除了最基本的汽機車強制責任險外， 可在一般的第三人責任險上再多保一張「超額責任險」， 加強保險轉嫁風險的額度，一年多繳保費1,500元，就可以多5 00萬元的財損責任保障。

台灣高價車銷售量逐年升高， 且多數高價車品牌的零件須仰賴國外進口，每次維修成本耗費不貲， 一般市井小民恐難承擔。根據富邦產險統計， 民眾在投保車險時大多選擇丙式車體險與第三人責任險的組合， 第三人責任險中，賠付對方財產損壞的保額多落在20~50萬， 萬一與高價車碰撞，光靠保險恐怕不夠賠。

富邦產險表示，建議車主可在一般的第三人責任險上再加保「 超額責任保險」，當底層的第三人責任險不夠賠時， 即可啟動上層的「超額責任險」來賠， 且超額責任保險的保費較第三人責任險便宜許多。以富邦產險「 安心小兵」專案為例，每年加繳1,500元不到的保費，即可獲得 500萬元的「超額財損責任」保障；另外也有提供「 超額體傷責任」保障，一年加繳約1,700元保費，即可獲得1, 000萬元的超額體傷責任保障，十分經濟實惠。

富邦產險提醒，開車上路保持安全距離、遵守交通規則是首要之務， 也要規劃足夠的保險，為自己與家人多預備一份安心。 欲瞭解相關保險資訊，可至富邦產險官網或至各服務據點洽詢。