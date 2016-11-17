Gore 全球血管內主動脈治療備案庫研究完成招募

亞利桑那州弗拉格斯塔夫--(BUSINESS WIRE)--Nov 16, 2016--(美國商業資訊) -- W. L. Gore & Associates, Inc. (Gore)今天在VEITHsymposium ® 上宣佈，全球血管內主動脈治療備案庫研究(GREAT)完成招募目標。該研究是目前業界贊助的樣本量最大的全球性主動脈支架備案庫研究，已招募逾5,000位病患。Gore於2010年啟動該研究，旨在評估該公司主動脈支架家族在真實世界病例中的性能，並繼續促進他們對主動脈疾病患者治療的承諾。代表各地區的全球主要研究主持人包括Steven Dubenec、Pierre Galvagni、Ross Milner、Santi Trimarchi、Eric Verhoeven和Fred Weaver博士。

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Gore Global Registry for Endovascular Aortic Treatment Completes Enrollment (Photo: Business Wire)

為確保該研究盡可能如實反映真實世界中的使用狀況，Gore在開放GREAT研究招募時，納入了所有類型主動脈病理狀況的病患。這其中包括接受過一個或多個GORE® EXCLUDER® AAA血管內覆膜支架、GORE® EXCLUDER®髂支血管內覆膜支架或適形性GORE® TAG®胸支血管內覆膜支架的病患。該研究追蹤治療期間和治療後10年追蹤期的療效。除了手術和臨床治療效果，所採集的資料還包括所採用的器材、所治療的疾病狀態、病患的人口學特徵及病史，以衡量不同狀況中的效果。該資料將為未來Gore主動脈支架家族的不斷演進提供資訊。

全國研究共同主持人Fred Weaver, MD表示：「儘管非常需要藉臨床試驗來檢驗器材是否合適有效，但結果常常無法反映器材在日常實務中的使用狀況。透過GREAT，我們能夠看到大量具有各種症狀和接受不同治療的病患，以檢驗器材的性能如何，並對未來適當使用器材做出明智的決斷。該研究是真正的真實世界資料。」

GREAT是Gore致力於上市後監測和監控器材長期性能，從而改善臨床實務和病患治療效果的一部分。有一個團隊專門從事GREAT資料的分析和持續追蹤。 此外，該團隊可應要求提供特定資料，從而協助醫生在資訊更充分的條件下為病患做出治療決策。

Gore主動脈業務負責人Ryan Takeuchi表示：「我們已經看到，本公司的支架帶來持久的長期臨床療效。這些多樣化的病例將在今後十年為本公司對主動脈全段疾病治療的承諾提供最佳資訊；我們相信，該資料最終將使病患能有更佳的治療效果。」

欲瞭解有關Gore主動脈產品家族的進一步資訊，請造訪 www.goremedical.com/aortic 。

關於VEITHsymposium

VEITHsymposium至今已有43年的歷史，它為血管外科醫師、介入性放射科醫師、介入性心內科醫師和其他血管專科醫師提供令人振奮的獨特方式，來學習有關新的、重要的血管疾病治療的最新資訊。為期5天的活動包含世界著名血管專科醫師的簡報，重點是最新進展、演變中的診斷和管理概念、迫切的爭議和新技術。

關於W. L. GORE & ASSOCIATES

Gore為複雜的醫學問題提供有創見的治療解決方案已有40年。在此期間，Gore公司創新醫療器材的植入數達4000萬枚，挽救和改善世界各地病患的生命和生活品質。本公司龐大的產品家族包括血管移植物、血管內和介入性器材、用於疝氣和軟組織修復的外科網片、釘合線加固材料、以及用於血管外科、心臟外科和普通外科的縫線。本公司名列美國「100個最佳雇主」，是該排名1984年設立以來極少數從未落榜的公司之一。

所列產品可能並非在所有市場有售。

GORE®、EXCLUDER®、TAG®和設計是W. L. Gore & Associates的商標。AV1453-EN2 2016年11月

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Andrea Vuturo, +1-858-457-2436

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SOURCE: W. L. Gore & Associates, Inc.

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