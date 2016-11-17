Gore 全球血管内主动脉治疗备案库研究完成入组

亚利桑那州弗拉格斯塔夫--(BUSINESS WIRE)--十一月 16, 2016--(美国商业资讯) -- W. L. Gore & Associates, Inc. (Gore)今天在VEITHsymposium ® 上宣布，全球血管内主动脉治疗备案库研究(GREAT)完成入组目标。该研究是目前工业界赞助的样本量最大的全球性主动脉支架备案库研究，已入组逾5,000例患者。Gore于2010年启动该研究，旨在评估该公司主动脉支架家族在真实世界病例中的性能，并继续促进他们对主动脉疾病患者治疗的承诺。代表各地区的全球主要研究者包括Steven Dubenec、Pierre Galvagni、Ross Milner、Santi Trimarchi、Eric Verhoeven和Fred Weaver博士。

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Gore Global Registry for Endovascular Aortic Treatment Completes Enrollment (Photo: Business Wire)

为确保该研究尽可能如实反映真实世界中的使用状况，Gore在开启GREAT研究入组时，纳入了所有类型的主动脉病理状况。这其中包括接受过一个或多个GORE® EXCLUDER® AAA血管内覆膜支架、GORE® EXCLUDER®髂支血管内覆膜支架或适形性GORE® TAG®胸支血管内覆膜支架的患者。该研究追踪治疗期间和治疗后10年随访期间的疗效。除了手术和临床疗效，所采集的数据还包括所采用的器械、所治疗的疾病状态、患者人口学特征及病史，以衡量不同状况中的疗效。该数据同时将为未来Gore主动脉支架家族的不断演进提供参考。

联席全国研究者Fred Weaver, MD表示：“尽管临床试验很有必要检验器械是否合理有效，但结果常常无法反映器械在日常实践中的使用状况。通过GREAT，我们能够看到大量具有多样化症状和治疗的患者，以检验器械的性能如何，并对未来合理使用器械做出明智的决断。该研究是实实在在的真实世界数据。”

GREAT是Gore致力于上市后监测和监控器械远期性能、从而改善临床实践和患者疗效的组成部分。有一个团队专门从事GREAT数据的分析和持续随访。 此外，该团队可按要求提供特定数据，从而协助医生在信息更充分的条件下为患者做出治疗决策。

Gore主动脉业务负责人Ryan Takeuchi表示：“我们已经看到，本公司的支架带来了持久的远期临床疗效。这些多样化的病例将在今后十年为本公司对主动脉全段疾病治疗的承诺提供最佳信息；我们相信，该数据将最终转化为更佳的患者疗效。”

欲了解有关Gore主动脉产品家族的进一步信息，请访问 www.goremedical.com/aortic 。

关于VEITHsymposium

VEITHsymposium现在已有43年的历史，它为血管外科医师、介入放射科医师、介入心内科医师和其他血管专科医师提供了一种激动人心的独特方式，来学习有关新的、重要的血管疾病治疗的最新信息。为期5天的活动包含世界著名血管专科医师的简报，重点是最新进展、演变中的诊断和处治概念、迫切的争议和新技术。

关于W. L. GORE & ASSOCIATES

在Gore，我们为复杂的医学问题提供有创见的治疗解决方案已有40年。在此期间，Gore公司的创新医疗器械的植入数达4000万枚，挽救和改善了世界各地患者的生命和生活质量。本公司庞大的产品家族包括血管移植物、血管内和介入器械、用于疝气和软组织修复的外科网片、钉合线加固材料、以及用于血管外科、心脏外科和普外科的缝线。本公司名列美国“百佳雇主”，是该排名1984年设立以来极少数从未落榜的公司之一。

所列产品可能并非在所有市场有售。

GORE®、EXCLUDER®、TAG®和设计是W. L. Gore & Associates的商标。AV1453-EN2 2016年11月

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SOURCE: W. L. Gore & Associates, Inc.

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