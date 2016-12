Insight Media發布量子點技術相關的技術白皮書

康乃狄克州諾瓦克--(BUSINESS WIRE)--Nov 16, 2016--(美國商業資訊)--Insight Media今天宣布發布最新白皮書,該白皮書探討了與顯示器相關的量子點技術背後所隱藏的科學。這份名為《量子點將把顯示產品推向新高度》( Quantum Dots will Power Display Products to the Next Level )的白皮書由Insight Media的Chris Chinnock創作,詳述了一系列主題,包括廣色域選項、高動態範圍(HDR)和錯綜複雜的量子點技術。

該白皮書概述了通常用於打造廣色域(WCG)顯示器的技術:OLED、LCD和量子點。

以OLED電視為例,儘管它能夠以低亮度產生大部分的DCI-P3全色域,但是峰值發射和亮度的局限性仍影響顯示器的顯色能力。這會導致影像顯得蒼白,亮度較高,以及顯色體積縮小。OLED顯示器中部署的微腔結構有助於增加飽和色和擴大色域。這種結構的取捨在於顯示器的視角變小。

這份多達27頁的白皮書深入探討了各種顯示器類型背後所隱藏的技術,並羅列了其各自獨特的優缺點。

本白皮書涵蓋的主題包括:(可選擇使用下方的實際目錄(TOC)圖片)

廣色域選項 OLED顯示器 發射結構微腔結構畫素結構LCD顯示器 顯示結構調光選項由螢光增強型LED實現的WCG透過調節顏色濾波實現的WCG量子點顯示器 量子點技術量子點膜量子點電子管帶量子點的晶載LED裝置電動量子點結論

Insight Media總裁兼創辦人Chris Chinnock提到:「量子點是一種不可思議且富有潛力的材料,而我們才開始挖掘其潛力。本白皮書提到量子點在顯示器中提供的巨大機會,尤其是隨著顯示器擴展其色彩能力以實現BT.2020廣色域時。但是,它們也可用於其他應用,例如太陽能電池、照明和生物影像,因此這無疑是一項有待繼續挖掘的技術。」

量子點技術目前為一系列LCD顯示器提供支援,可提供大於OLED顯示器及其他LCD技術可提供的廣色域。與HDR結合時,量子點顯示器可提供部分市面上最佳的影像效果。

如需下載完整版《量子點將把顯示產品推向新高度》白皮書,請造訪 Insight Media 。

關於Insight Media

Insight Media是專注於廣播、劇院、專業影音(AV)、消費電子和顯示器市場用最新影像和顯示器技術的顧問公司。更多詳情可造訪 。

