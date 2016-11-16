Matrix推出全球首款永遠不需要充電的智慧手錶PowerWatch

加州門洛派克--(BUSINESS WIRE)--Nov 16, 2016----(美國商業資訊)--Matrix Industries推出全球首款使用熱電技術的智慧手錶Matrix PowerWatch，該款智慧手錶永遠不需要充電或更換電池。在 Indiegogo 上發表的該項裝置採用突破性的奈米材料、先進的熱能工程和最新的低功耗電子器件，只需人體的熱量即可保持工作。該裝置還利用該技術測量燃燒的卡路里並顯示人體產生的電力。

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PowerWatch。（照片：美國商業資訊）

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該智慧手錶是堅固耐用的航空級鋁材錶，可與智慧型手機無線同步，自動調整到當前時區，並有可變更的錶面。該裝置還具有先進的活動、睡眠、熱量和電力追蹤功能，可儲存長達一年的資料。取下手錶時，手錶自動進入睡眠模式，將所有資料保存在記憶體中；戴上後，手錶將在幾秒鐘之內啟動。

Matrix共同創辦人兼執行長Akram Boukai表示：「Matrix的熱電平臺技術現在可以為一系列產品提供電力，無需更換電池，也不需要外部電源。」

Matrix PowerWatch具有高對比顯示幕，配有軍用級尼龍錶帶，防水深度可達50公尺。該產品是全球唯一一款配有電表的智慧手錶，可顯示當天所產生的電量。

Matrix共同創辦人兼科技長Douglas Tham說：「我們的熱能採集技術與最先進的感測器融合演算法相結合，促成非常準確的卡路里計算。」

目前可在 Indiegogo 預訂Matrix PowerWatch，零售價為169.99美元，將於2017年7月出貨。可造訪以下連結瞭解詳情並查看圖片： www.matrixindustries.com 。

關於Matrix Industries

Matrix是消費和工業應用領域的熱電能源採集技術先驅。該公司享有專利的能源採集平臺包括突破性的奈米材料和熱能工程技術，可使產品運作而無需更換電池，也不需要外部電源。另一方面，該平臺還適用於非常高效的製冷應用。

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