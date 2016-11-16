Matrix推出全球首款永远不需要充电的智能手表PowerWatch

加州门洛帕克--(BUSINESS WIRE)--十一月 16, 2016----(美国商业资讯)--Matrix Industries推出全球首款使用热电技术的智能手表Matrix PowerWatch，该款智能手表永远不需要充电或更换电池。在 Indiegogo 上发布的该设备采用突破性的纳米材料、先进的热能工程和最新的低功耗电子器件，只需人体的热量即可保持工作。该设备还利用该技术测量燃烧的卡路里并显示人体产生的能量。

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PowerWatch。（照片：美国商业资讯）

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该智能手表是一款坚固耐用的航空级铝材表，可与智能手机无线同步，自动调整到当前时区，设计有可变更的表盘。该设备还具有先进的活动、睡眠、热量和能量跟踪功能，可存储长达一年的数据。取下手表时，手表自动进入睡眠模式，将所有数据保存在内存中；戴上后，手表将在几秒钟之内启动。

Matrix联合创始人兼首席执行官Akram Boukai表示：“Matrix的热电平台技术现在可以为一系列产品提供能量，无需更换电池，也不需要外部能量源。”

Matrix PowerWatch具有高对比度显示屏，配有军用级尼龙表带，防水深度可达50米。该产品是全球唯一一款配有电能表的智能手表，其电能表可以显示当天所产生的能量。

Matrix联合创始人兼首席技术官Douglas Tham说：“我们的热能收集技术与最先进的传感器融合算法相结合，实现非常准确的卡路里计算。”

目前可在 Indiegogo 预订Matrix PowerWatch，零售价为169.99美元，将于2017年7月发货。可访问如下链接了解详情并查看图片： www.matrixindustries.com 。

关于Matrix Industries

Matrix是面向消费和工业应用的热电能量收集技术领域的先驱。该公司享有专利的能量收集平台包括突破性的纳米材料和热能工程技术，可以为一系列产品提供能量，无需更换电池，也不需要外部能量源。另一方面，该平台还适用于非常高效的制冷应用。

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