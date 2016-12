雅詩蘭黛將收購彩妝品牌Too Faced

紐約--(BUSINESS WIRE)--Nov 16, 2016--(美國商業資訊)-- 雅詩蘭黛公司 (The Estée Lauder Companies Inc., NYSE:EL)今日宣佈,已簽署收購彩妝品牌Too Faced的協定。這是一款俏皮而富有女人味的高品質時尚化妝品品牌,深受消費者喜愛,也是多品牌彩妝店和線上通路成長最快的化妝品牌之一。因此,預料Too Faced將可強化雅詩蘭黛在全球快速成長的名貴化妝品領域的領導地位,在多品牌彩妝店為雅詩蘭黛開拓客戶,贏得千禧世代的青睞,而所有這些都極符合雅詩蘭黛的公司策略。

Too Faced由業界富有遠見的Jerrod Blandino和Jeremy Johnson於1998年共同創辦,目前由Johnson、Blandino和執行長Eric Hohl共同領導。問世後,該品牌便大膽推出眼部、面部和唇部彩妝產品。高品質的創新配方、看似傲慢的產品名稱和獨特的包裝,不僅讓Too Faced深受消費者喜愛,也讓它與消費者在感情上建立真正的連繫,培養出一批忠實的追隨者,在熱愛社交媒體、時尚和流行文化的千禧世代消費者中創建出生機勃勃的群體。Too Faced在Instagram上的關注者超過730萬,是美國多品牌零售通路中最熱門的八個彩妝品牌之一。

過去幾年,Too Faced的業績顯著成長,2016年淨銷售額可望突破2.7億美元。這意味今年的成長率將超過70%,過去三年的年複合成長率達到60%。2015年以來,Too Faced一直隸屬於全球領先的成長型私募股權投資公司泛大西洋資本集團(General Atlantic)。雅詩蘭黛同意以大約14.5億美元的價格收購擁有Too Faced品牌的實體公司。收購交易可望於2016年12月完成。

雅詩蘭黛總裁兼執行長Fabrizio Freda表示:「Too Faced是全球最具活力的彩妝品牌之一,在多品牌零售店和線上都顯示出巨大的成長動力,這些是都是十分重要、成長迅速且具有策略性意義的通路。收購Too Faced後,雅詩蘭黛可透過在美國和海外新市場和現有市場以及全球免稅市場的擴張,發掘具有額外價值的絕佳機會。Jeremy、Jerrod和Eric以及Too Faced的整個團隊打造了一個神奇的創新品牌。我們期待與他們共事,繼續發揚這個品牌的求勝精神。」

Too Faced的共同創辦人Jeremy Johnson和Jerrod Blandino表示:「很高興在推動Too Faced蓬勃發展之際,能與雅詩蘭黛攜手共進。我們是從雅詩蘭黛走出去的,所以這次對我們而言是『回家』之旅。雅詩蘭黛欣賞我們的獨到願景——我們提供有創意、沒有刺激性的彩妝產品,讓女性充滿信心地『盡情享受、開懷玩樂、擁抱夢想』,同時雅詩蘭黛還致力於確保我們能夠維護、擴建對我們和粉絲來說都十分重要的品牌核心支柱。有了這個承諾,再加上雅詩蘭黛無與倫比的一流資源,必將保證Too Faced可以持續成長,保證未來多年的持續成功。」Too Faced彩妝產品相當豐富,內含所有子類的最受歡迎單品。2013年推出的代表性產品Better Than Sex Mascara迅速成為多個市場中該品牌所有主要零售夥伴的最暢銷睫毛膏產品,在全球已售出逾250萬件。2015年7月推出的無妝感粉底液Born This Way也是分銷通路最熱賣的底妝產品之一。此外,Too Faced還因獨一無二、包裝精美的眼影彩盤和組合產品而聞名。這些產品一般會搭上有新創意的熱賣品一起銷售,聖誕系列組合Christmas Collection已成為每年重複推出卻年年有新意的明星產品,大獲成功。

雅詩蘭黛執行董事長William P. Lauder表示:「從Too Faced的巨大成功中,可以看到雅詩蘭黛的核心創業精神。Jerrod和Jeremy用簡單明瞭卻具有說服力的理念創立了這個品牌,將其打造成非凡的企業。我們當然十分開心地歡迎他們『回家』,他們從雅詩蘭黛開始了美容事業,歡迎Too Faced團隊全體歸來。」

泛大西洋資本集團董事總經理、零售和消費業務全球主管Andrew Crawford表示:「Too Faced是個特別棒的成長型公司,其產品創新之成功,與客戶感情連繫之真誠,均令人印象深刻。與Jeremy、Jerrod、Eric和Too Faced團隊其他人的穩固合作夥伴關係十分愉快,我們相信在成為雅詩蘭黛的一員後,Too Faced的前景必會更加光明。」

雅詩蘭黛集團執行總裁John Demsey將把Too Faced納入他負責的品牌組合中。

雅詩蘭黛的財務顧問為Evercore和法國巴黎銀行(BNP Paribas),法律顧問為Lowenstein Sandler LLP。Too Faced的財務顧問為高盛集團(Goldman, Sachs & Co.)和Jefferies LLC,法律顧問為Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP。

電話會議

雅詩蘭黛將於美國東部時間2016年11月15日早上8:00至8:30舉行討論收購交易的電話會議。在美國可致電888-294-4716聽取會議,海外可致電706-902-0101(會議ID號碼:20656069)。會議過程將在網上全程直播。 http://www.elcompanies.com/investors/events-and-presentations 。

本新聞稿中的前瞻性陳述,包括引用評論和與被收購品牌的預期以及收購益處相關的評論,涉及各種風險與不確定性。可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述有實質性差異的因素包括:全球市場目前的經濟狀況和其他狀況、零售商、供應商和消費者的行為、競爭、雅詩蘭黛能否成功整合收購業務及/或執行長期策略計畫,以及雅詩蘭黛在截至2016年6月30日的Form 10-K年度報告中描述的因素。

關於雅詩蘭黛公司

雅詩蘭黛公司 (The Estée Lauder Companies Inc.)是全球領先的優質皮膚保養品、化妝品、香水及頭髮護理產品生產商及行銷商。該公司的產品行銷全球150多個國家和地區,旗下品牌包括雅詩蘭黛、Aramis、倩碧、Prescriptives、Lab Series、Origins、Tommy Hilfiger、M·A·C、Kiton、海洋拉娜(La Mer)、Bobbi Brown 、Donna Karan New York、DKNY 、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Michael Kors、Darphin、Tom Ford、Smashbox、Ermenegildo Zegna、AERIN、Tory Burch、RODIN olio lusso、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、By Kilian和BECCA。

ELC-F ELC-I ELC-C ELC-B

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

請前往 businesswire.com 瀏覽源版本:http://www.businesswire.com/news/home/20161116005835/zh-HK/

CONTACT: 聯絡方式:

雅詩蘭黛

投資人關係:

Dennis D’Andrea, 212-572-4384

或

媒體關係:

Jill Marvin, 212-572-4438

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA NEW YORK

INDUSTRY KEYWORD: WOMEN LUXURY TEENS RETAIL COSMETICS FASHION SPECIALTY OTHER RETAIL CONSUMER MEN

SOURCE: The Estée Lauder Companies Inc.

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 11/16/2016 07:55 AM/DISC: 11/16/2016 07:55 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20161116005835/zh