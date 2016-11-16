洛克威爾自動化公司投資1,200萬美元以增進下一代勞動力的科學和科技知識

密爾瓦基--(BUSINESS WIRE)--Nov 16, 2016--(美國商業資訊)--洛克威爾自動化公司(Rockwell Automation) (NYSE: ROK)宣佈向 ® 組織做出為期四年、資金達1,200萬美元的贊助承諾，FIRST的創立目的為激發年輕人對於科學和科技的興趣，並投身其中。

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洛克威爾自動化總裁兼執行長Blake Moret、FIRST科技挑戰賽(FTC) 6022號參賽隊伍“TBD”、FIRST機器人競賽(FRC) 120號參賽團隊“Cleveland’s Team”、FIRST總裁兼執行長Don Bossi，以及洛克威爾全球STEM大使Jay Flores。（照片：美國商業資訊）

過去10年，洛克威爾自動化已提供超過1,500萬美元的廣泛贊助支援，用於因應為推動創新的科學、科技、教育及數學(STEM)類工作提供人才的關鍵需求。由於缺乏對所提供的高科技類工作的認知，以及欠缺技能而不符合當今職缺的要求，這些職位中很多依舊找不到合適的人才。

洛克威爾自動化公司總裁兼執行長Blake Moret表示：「透過我們的技術和人員，我們將協助啟發下一代創新者，以便為我們的客戶以及公司本身補充人才儲備。我們與 FIRST 締結的策略性合作關係有助於我們觸及全球STEM學生，並提高我們在他們心目中的知名度。」

除了成為 ® 樂高聯賽 ( FIRST® LEGO ® League)計畫的全球贊助商，以及 FIRST 機器人競賽(FRC)洛克威爾自動化控制創新獎(Innovation in Control Award)的唯一贊助商，全球近200名洛克威爾自動化公司的員工為 各項計畫 貢獻自己的時間，並有逾300名員工志願為該組織在其他方面提供協助。此外，該公司還捐贈 FIRST 計畫賽事和評分所不可或缺的產品。這些捐贈的產品專用於 機器人競賽 比賽場地和評分系統，並且包含在各支參賽隊伍用於建造機器人的整套零組件工具組之中。

FIRST 總裁Donald E. Bossi表示：「洛克威爾自動化公司所提供的這項為期多年的慷慨承諾，將有助於我們專注於雙方合作關係的策略層面，同時繼續幫助我們擴充計畫，並讓學生能夠接觸更廣泛的業界領先產品和應用。洛克威爾自動化公司長期以來一直支持 FIRST ，而且我們擁有豐富的合作內容。」

洛克威爾是公認的 FIRST 策略性合作夥伴，這意味對 FIRST 提供最高級別的贊助。此外，它也是 FIRST 機器人競賽的皇冠級供應商。

如欲瞭解有關 FIRST 各項計畫及贊助機會的更多資訊，請聯絡 development@firstinspires.org 。

關於洛克威爾自動化

洛克威爾自動化有限公司 (Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK)是全球最大的工業自動化和資訊公司，致力於協助客戶提高生產力，推動全球永續發展。洛克威爾自動化總部設於威斯康辛州密爾瓦基，擁有大約22,000名員工，為80多個國家的客戶提供服務。

關於 FIRST ®

成功的發明家 Dean Kamen 於1989年創立 FIRST® 組織（「對科學與科技的啟發與認知」），以激發年輕人對於科學與科技的重視。 FIRST® 總部位於新罕布什爾州曼徹斯特，致力於設計可參與的創新計畫，以建立自信、知識和生活技能，同時激勵年輕人尋找參與科學、科技和工程方面的機會。憑藉《財星》500大企業中的200多家企業提供支援，以及逾3,000萬美元的大學獎學金，這一非營利性組織分別針對9-12年級、7-12年級、4-8年級以及幼稚園至4年級的學生舉辦 機器人競賽 、 科技挑戰賽 ( FIRST® Tech Challenge)、 樂高聯賽 和 少年樂高聯賽 ( FIRST® LEGO ® League Jr.)活動。 ® 是進行這些活動的方式，旨在鼓勵高品質作品，強調他人的價值，以及尊重個人和社區。欲瞭解有關 FIRST® 的更多資訊，請造訪 www.firstinspires.org 。

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CONTACT: 洛克威爾自動化

Darice L. Brown, 414.382.4852

dlbrown@ra.rockwell.com

或

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SOURCE: Rockwell Automation Inc.

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