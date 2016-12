罗克韦尔自动化公司投入1,200万美元，以增进下一代劳动力的科技知识

密尔沃基--(BUSINESS WIRE)--十一月 16, 2016--(美国商业资讯)--罗克韦尔自动化公司(Rockwell Automation) (NYSE: ROK)宣布向 ® 组织做出为期四年、资金达1,200万美元的赞助承诺,FIRST的创立目的旨在激发年轻人对于科学技术的兴趣,并投身其中。

罗克韦尔自动化总裁兼首席执行官Blake Moret、FIRST科技挑战赛(FTC) 6022号参赛队伍“TBD”、FIRST机器人竞赛(FRC) 120号参赛团队“Cleveland’s Team”、FIRST总裁兼首席执行官Don Bossi,以及罗克韦尔全球STEM大使Jay Flores。(照片:美国商业资讯)

过去10年,罗克韦尔自动化已提供超过1,500万美元的广泛赞助支持,用于满足为推动创新的科学、技术、教育及数学类(STEM)岗位提供人才的关键需求。由于缺乏对所提供的高科技类岗位的认知度,以及欠缺技能而不符合当今职缺的要求,这些岗位中的多数依旧找不到合适的人才。

罗克韦尔自动化公司总裁兼首席执行官Blake Moret表示:“通过我们的技术和人员,我们将助力启发下一代创新者,以便为我们的客户以及公司本身补充人才储备。我们与 FIRST 缔结的战略合作关系有助于我们走近全球STEM学生,以及提高我们在他们心目中的知名度。”

除了成为 ® 乐高联赛 ( FIRST® LEGO ® League)计划的全球赞助商,以及 FIRST 机器人竞赛(FRC)罗克韦尔自动化控制创新奖(Innovation in Control Award)的唯一赞助商,全球近200名罗克韦尔自动化公司的员工为 各项计划 贡献自己的时间,以及逾300名员工志愿为该组织在其他方面提供帮助。此外,该公司还捐赠 FIRST 计划赛事和评分所不可或缺的产品。这些捐赠的产品专用于 机器人竞赛 比赛场地和评分系统,并且包含在各支参赛队伍用于建造机器人的整套零部件工具包中。

FIRST 总裁Donald E. Bossi表示:“罗克韦尔自动化公司所提供的这一为期多年的慷慨承诺,将有助于我们专注于双方合作关系的战略方面,同时继续帮助我们扩展计划,并让学生能够接触更广泛的、业界领先的产品和应用。罗克韦尔自动化公司长期以来一直支持 FIRST ,而且我们有着丰富的合作内容。”

罗克韦尔是公认的 FIRST 战略合作伙伴,这意味着他们为 FIRST 提供最高级别的赞助。此外,它也是 FIRST 机器人竞赛的皇冠级供应商。

关于罗克韦尔自动化

罗克韦尔自动化有限公司 (Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK)是全球最大的工业自动化和信息公司,致力于帮助客户提高生产力,推动全球可持续发展。罗克韦尔自动化总部设于威斯康辛州密尔沃基,拥有大约22,000名员工,面向80多个国家的客户提供服务。

关于 FIRST ®

成功的发明家 Dean Kamen 于1989年创立了 FIRST® 组织(“对科学技术的激励与认知”),以激发年轻人对于科学技术的重视。 FIRST® 总部位于新罕布什尔州曼彻斯特,致力于设计可参与的创新计划,以建立自信、知识和生活技能,同时激励年轻人寻找参与科学、技术和工程方面的机会。凭借《财富》500强公司中的200多家公司提供的支持以及逾3,000万美元的大学奖学金,这一非营利性组织分别针对9-12年级、7-12年级、4-8年级以及幼儿园至4年级的学生举办了 机器人竞赛 、 科技挑战赛 ( FIRST® Tech Challenge)、 乐高联赛 和 少儿乐高联赛 ( FIRST® LEGO ® League Jr.)活动。 ® 是开展这些活动的方式之一,旨在鼓励高质量作品,强调他人的价值,以及尊重个人和社区。欲了解有关 FIRST® 的更多信息,请访问 www.firstinspires.org 。

