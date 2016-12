康萊德酒店與度假村在芝加哥壯麗大道開設新奢華酒店

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--Nov 16, 2016--(美國商業資訊)--擁有20個樓層、距壯麗大道僅有數步之遙的 芝加哥康萊德酒店 (Conrad Chicago)今日開始在這一時尚現代的「風城」迎接各方賓客蒞臨。將Draft FCB公司的舊辦公大樓重新設計為智慧奢華酒店,顯示出酒店經營者Laurence Geller、國際設計公司Pierre-Yves Rochon和酒店設計公司Puccini Group的遠見卓識。

該酒店擁有287間客房,包括24間套房,其中涵蓋兩間寬敞的多功能套房。酒店充滿了現代、獨具匠心的審美氣息,並有1萬平方英尺配備先進科技的會議和活動設施,以及由世界知名大廚Richard Sandoval構思設立的三個特色餐廳:Baptiste & Bottle、Noyane和Il Tavolino。

芝加哥康萊德酒店總經理Kelly Vohs表示,「芝加哥康萊德團隊一直不遺餘力地打造能夠真正打動賓客的酒店。與Geller Capital Partners和Wanxiang America Real Estate Group的合作,讓我們有機會設立這家奢華酒店,並以該城市其他酒店並不具備或難以企及的獨特魅力,吸引當今來自於全球各地的賓客。芝加哥康萊德酒店的獨到之處在於我們擁有獨特的能力,能夠將科技和設計與團隊成員結合起來,他們將不遺餘力地為賓客提供難忘的住宿體驗。」

康萊德酒店及度假村(Conrad Hotels & Resorts)全球負責人John Vanderslice表示,「我們非常高興擴張康萊德酒店及度假村的酒店陣容,並將芝加哥康萊德酒店納入麾下。該酒店將利用其美輪美奐的設計、創新的餐廳和智慧的客房,為芝加哥注入新的活力。該酒店是康萊德品牌迅速成長的佐證,目前其全球酒店數量已達到31家,而且還在繼續增加之中。」

設計靈感

Laurence Geller聘用才華橫溢的Pierre-Yves Rochon擔任酒店專案的設計師,以重新定義現有的樓層空間,為賓客提供最大的舒適度和功能,並營造精緻的酒店環境,從而將當地文化與現代設計流暢地結合起來。芝加哥康萊德酒店充滿了居住和現代奢華氣息,將為周邊地區注入新的生命力,也將為附近的密西根大道增添魅力和活力。

在設計芝加哥康萊德酒店時,Pierre-Yves Rochon吸取了來自於國際地區和當地的靈感。酒店借鑑了建築大師Warren Platner和Mies van der Rohe的現代簡約風格,巧妙地再現1960年代和1970年代的現代主義,並融合風城動感的建築傳承和藝術氛圍。整體色調、材質和藝術裝飾方面均體現出這一風格。在抵達酒店後,映入賓客眼簾的是深紅色的皮革材質、青銅漆面和暖色調的山毛櫸木。酒店還採用中世紀現代派藝術作品進行裝飾,其靈感來自於知名藝術家,例如Josef Albers、Ellsworth Kelly、Frank Stella和Donald Judd。色調和樣式的微妙變化相得益彰,其中也不乏引人注目的細節之處,包括照明器材、木製品細節以及大廳的電視牆,該電視牆投射出全球各地康萊德酒店及度假村的圖片。

空中酒廊

進入酒店後,迎接賓客的是英國工作室 的雕刻作品 Inoca ,它刻畫了隨密西根湖湖風飛舞的樹葉,同時也委婉地暗示了「風城」的特徵。這一雕塑最初會在賓客進入酒店碩大的中庭空間時映入人們的眼簾,然後上升至酒店位於20層的空中酒廊。這一整體造型由1,300片精美骨瓷樹葉構成,似乎漂浮於兩層樓的落地窗之前,其背後便是芝加哥的天際線景觀。

360度視野靈動的會議和活動空間

極為引人注目的中央螺旋樓梯面朝兩層高的中庭休息室,能夠讓賓客直達多個優雅的宴會和活動前廳。酒店專門針對高級會議和私密社交活動設計的10個多功能會議室,擁有令人驚歎的360度視野、自然照明和最先進的科技。芝加哥康萊德酒店將與Social Tables合作,提供訂製的會議空間3D影像,供賓客在預訂之前瀏覽。

智慧客房

287間充滿藝術氣息的客房和套房均沿用酒店公共空間簡練、頗具目的性的設計。每一間客房都巧妙地運用大量的皮革牆面和極富帝王氣息的紅色、金色搭配前衛的黑花崗石入口和寬敞的浴室。每間客房明晰的線條與現代傢俱,會讓賓客的目光情不自禁地聚焦落地窗以及窗後壯麗的城市景觀。配有獨立大理石浴缸的簡約浴室提供城市天際線景觀,並以鍍金器具和現代藝術品加以裝飾。居家式的居住環境和直覺式的客房佈局,包括個人冰箱和96吋的超大床,可立即為到訪芝加哥的旅遊人士帶來家的感覺。

從無鑰匙開鎖和智慧照明到65吋的平板電視,每一間客房和套房都是為了使賓客留下難忘、便利和個人化的住宿體驗而設計。除了這些設施之外,芝加哥康萊德酒店還盡一切努力確保賓客獲得順暢的住宿體驗,酒店提供簡訊服務,以加快賓客與員工之間的溝通速度,同時還推出康萊德禮賓應用程式,讓賓客透過這一整合應用程式在彈指間享受酒店的所有奢華服務。酒店將展出Fisker私人豪華房車,並使用該房車提供兩英里範圍內的免費送客服務。

三家特色餐廳

因創新而聞名的餐飲集團The Puccini Group幫助創建了由大廚Sandoval構思的三家餐廳。位於酒店一樓的是Il Tavolino,它的靈感源於道地的義大利咖啡店。Il Tavolino與當地的烘培店Metropolis合作,以與眾不同的特色咖啡為中心,營造出舒適的街頭氛圍,並將現代與鄉村風格設計融合在一起。餐廳提供早餐和午餐,其菜單涵蓋早餐三明治、手工糕點、披薩、沙拉、義大利麵、可分享的零食以及新鮮的壓榨果汁。

在20樓,Baptiste & Bottle是酒店餐飲的支柱餐廳,提供平易近人的美式菜餚,其飲品以波本威士忌為主。餐廳受到前芝加哥“Whiskey Row”的影響,充滿了陽剛的色調和質感。餐廳提供早餐、午餐和晚餐,用餐者可品嘗簡單、經典和新鮮風味的菜餚,這些菜餚強調使用中西部地區生產的最佳當地食材。一些特色菜單項目包括:義大利式生魚、蘆筍甜椒乳酪,以及慢燉牛小排。

預訂於2017年夏季開業的Noyane餐廳是酒店造型優美的屋頂日式餐廳,Noyane借鑑了日本現代設計,坐擁極具吸引力、令人歎為觀止的城市景觀。賓客可在享用充滿藝術氣息的壽司和生魚片的同時,暢飲日本清酒和啤酒。

康萊德1/3/5小時體驗

芝加哥康萊德酒店努力迎合賓客需求的同時,還將提供無與倫比的服務和獨特的體驗。我們深知,旅行不僅僅是造訪目的地城市,因此,康萊德酒店推出了康萊德 Conrad 1/3/5 體驗活動,該活動展示了芝加哥最為獨特和最具當地特色的體驗,其對象是可能僅有1、3或5個小時時間探索目的地的賓客。該專案獨到地結合非主流周邊地區的遊覽、重新打造代表性景觀和地標景點、博物館、午夜雞尾酒等參觀活動。每一項1/3/5小時體驗都讓賓客從當地人的角度體驗目的地城市的文化、藝術、美食和探險活動,這樣,即便時間再緊張,賓客亦可盡量利用其旅程。

該活動由康萊德靈感總監Peter Jon Lindberg精心打造,他致力於推動酒店「『住』動靈感」(Stay Inspired)計畫的願景。該計畫為賓客提供他們暢遊目的地所需的內行人士建議和當地觀點。Peter在加入康萊德團隊之前曾擔任《Conde Nast Traveler》執行編輯,以及《Saveur Magazine》和《Travel + Leisure》自由編輯。

虛擬實境禮賓服務

芝加哥康萊德酒店將成為第一家利用虛擬實境升級版禮賓服務,提供免費高科技康萊德1/3/5小時體驗活動的酒店。芝加哥康萊德禮賓服務能夠讓睿智的奢華旅遊人士領略芝加哥康萊德酒店精心打造的1/3/5小時體驗活動。虛擬實境禮賓服務提供360度視野視訊和Oculus頭戴設備,能夠讓賓客在虛擬環境中體驗芝加哥的獨特之處,例如從距地面1,000英尺的John Hancock樓頂鳥瞰芝加哥。該技術能夠捕捉所選活動的場景和音效,讓賓客有身臨其境的感覺,而這只是芝加哥康萊德體驗所採用的眾多尖端科技創新之一。

芝加哥康萊德酒店將參加希爾頓榮譽客會(Hilton HHonors®) ,借助這一唯一的賓客忠誠度計畫,直接透過 www.conradhotels.com 預訂的賓客可獲得相應的福利,包括26家康萊德酒店的康萊德禮賓數位應用程式和免費無線上網。

查詢詳情,或欲與芝加哥康萊德酒店聯絡,請造訪 www.conradhotels.com/chicago 或致電+1-312-667-6700.

查詢康萊德酒店及度假村,請造訪 http://news.conradhotels.com 或在 Facebook 、 Instagram 和 Twitter 上關注我們。

關於芝加哥康萊德酒店

擁有20個樓層的奢華酒店芝加哥康萊德酒店位於伊利東街101號,俯瞰美國最知名的購物區——壯麗大道。酒店擁有287間客房,包括24個套房,以及1萬平方英尺靈活的會議和活動空間,所有這些設施都擁有壯觀的城市天際線和密西根大道景觀。酒店設施還包括三家與Richard Sandoval餐飲集團合作開設的特色餐館:位於一樓的義大利咖啡餐廳Il Tavolino、位於頂層的美式波本威士忌主打餐廳Baptiste & Bottle,以及將於2017年夏季開業的季節性屋頂餐廳Noyane。旅遊人士如今可在網站 www.conradhotels.com/chicago 預訂芝加哥康萊德酒店。請在 Facebook 、 Instagram 和 Twitter 上關注酒店,瞭解酒店詳情。

關於康萊德酒店及度假村

康萊德酒店及度假村 是新一代睿智奢華旅遊人士的首選之地,對於他們來說,生活、商務和享樂是密不可分的。 康萊德透過創新的方式,並借助精心打造的1/3/5小時的行程體驗,讓其賓客「『住』動靈感」,可透過 www.StayInspired.com 或簡易的康萊德禮賓行動應用程式獲取上述行程。康萊德旗下有26家酒店,遍佈五大洲,是全球領先的酒店集團希爾頓全球的旗下品牌。敬請至 www.conradhotels.com 預訂康萊德酒店。如欲瞭解品牌詳情,請造訪 http://news.conradhotels.com 並透過 Facebook 、 Instagram 和 Twitter 關注我們。

關於希爾頓

希爾頓(NYSE:HLT)是全球領先的酒店集團,其酒店業務涵蓋4,800多家管理、特許經營、持有和租賃的酒店和分時享用地產,客房總數近789,000間,遍佈104個國家和地區。97年來,希爾頓致力於延續其為賓客提供卓越體驗的傳統。公司旗下13個世界級國際品牌包括:華爾道夫酒店及度假村 (Waldorf Astoria Hotels & Resorts) 、康萊德酒店及度假村(Conrad Hotels & Resorts)、Canopy By Hilton、Curio - 希爾頓精選酒店(Curio - A Collection by Hilton)、希爾頓逸林酒店及度假村(DoubleTree by Hilton)、希爾頓尊盛酒店(Embassy Suites Hotels)、希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn)、希爾頓歡朋酒店(Hampton Hotels)、Tru by Hilton、希爾頓欣庭酒店(Homewood Suites by Hilton)、希爾頓惠庭酒店(Home2 Suites by Hilton)和希爾頓分時度假俱樂部(Hilton Grand Vacations)。同時,屢獲殊榮的客戶忠誠度計畫希爾頓榮譽客會(Hilton HHonors®)亦由希爾頓全球管理。直接透過希爾頓首選管道預訂客房的希爾頓榮譽客會會員將享受多種福利,包括會員專享折扣、免費標準Wi-Fi,以及僅透過業界領先的希爾頓榮譽客會應用程式才可享用的數位娛樂設施。榮譽客會會員可使用該應用程式辦理入住和選擇房間,並可使用電子鑰匙進入房間。欲取得更多資訊,請造訪 news.hiltonworldwide.com ,也可透過 Facebook 、 Twitter 、 YouTube 、 Flickr 、 LinkedIn 和 Instagram 與希爾頓全球聯絡。

