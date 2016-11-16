直視戰爭的可怕 IKEA展示敘利亞難民房間

在IKEA各式各樣精心布置、溫馨舒適的展示空間中，出現了一間近乎空空如也的單薄水泥隔間。

外電報導，挪威一間IKEA展售店近期和紅十字會合作，這個小小的展示間只有25平方公尺（大約7坪），意圖帶領參觀者跳脫距離的限制，飛到幾千公里外的大馬士革，一位敘利亞婦女Rana的世界，親身經驗她在戰火交鋒下的生活。

Rana 是四位孩子的母親。她住在敘利亞的Jamarana，位於首都大馬士革 ( Damascus）郊區，一個尚未受到叛軍空襲，相對安全的地方。

「當我們逃到這裡時，身上沒有足夠的錢租一個更好的地方。沒錢買床墊、毯子或幫小朋友買衣服。」Rana告訴紅十字會的成員。

Rana 辭掉了老師的工作來照顧孩子，但他們水泥磚砌成、尚未完工的棲身地顯然不敷使用，而冷冽冬天即將到來讓惡劣環境雪上加霜。Rana目前和她的孩子們都暫時依靠敘利亞阿拉伯紅新月會（Syrian Arab Red Crescent ，SARC）提供食物解飢。

回到挪威，這項企畫是為了提醒大眾敘利亞內戰仍然持續進行。展間仿Rana的家打造，每件粗陋的家具掛的不是IKEA招牌的白底黑字的價錢標示牌，而是一張張照片，上頭敍述著更多和Rana一樣的敘利亞故事。

「我們跟紅十字會合作了好幾個月，所以我們手上有好多敘利亞的照片，顧客走進這個特別的展示空間，像走進戰爭區域人們的生活，更震撼、更貼近人心。」活動企劃人Maja Folgero表示。

IKEA是大眾熟知的一個人們夢想未來、規畫一切美好事物的地方。這個重現敘利亞婦女Rana住所展間的出現，就在提醒逛著IKEA商店的人們，自己有多幸運。

後來證明這個Rana的複製屋是個成功的企劃，它獲得各界廣大迴響，成功喚起大家關心。單是10月一個月的展期就吸引 40,000位民眾到店，有許多僅是為了目睹敘利亞展間。據英國媒體Independent報導，更為敘利亞人道救援工作募得1千900萬歐元。

「事實證明，它比任何電視廣告都還要有效。」Folgero補充。