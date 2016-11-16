德國聯邦國會議員於11/16訪台

德國聯邦國會議員暨國會基民黨/基社黨聯盟黨團內政發言人麥爾（Stephan Mayer）一行4人應台灣政府邀請，訂於2016年11月16日至19日來臺訪問。訪團此行旨在瞭解我國政治、經濟、社會發展及兩岸關係現況，並就社會治安、網路安全、再生能源、移民問題及臺德司法互助合作等議題與我相關單位進行會談。
訪團在臺停留期間，將拜會立法院、法務部、行政院大陸委員會、內政部警政署、內政部移民署、經濟部能源局及德國在台協會，並接受外交部政務次長吳志中款宴；另將參訪國立故宮博物院、臺北101大樓、臺灣精品館、艋舺龍山寺、花蓮太魯閣國家公園等文經建設及國內相關企業。
除團長麥爾議員外，訪團成員尚包括伍藤蔓（Barbara Woltmann）議員及2名國會助理。麥爾議員及伍藤蔓議員均係德國聯邦國會內政委員會成員，其中麥爾議員擔任基民黨/基社黨聯盟黨團內政發言人，時常就德國境內國家、社會安全及難民等相關議題接受電視臺專訪；伍藤蔓議員則係國會「德國－臺灣友好小組」成員，與我友好。
德國為我國在歐洲最大貿易夥伴，我為德國在亞洲第5大貿易夥伴國，臺德雙方在100年底簽署《避免雙重課稅及防杜逃稅協定》，並於102年元月生效後，德國躍居我國第2大外資國家，德國於102年及103年來臺投資分別成長120%及340%，臺商赴德投資金額亦於102年成長207%；上（104）年臺德雙邊貿易總額達146億美元。
近年來我與德國在經貿投資、科技、文化、觀光等各領域交流密切，上年9月我教育部與德國各邦文教廳長聯席會（KMK）簽訂《加強教育合作意向書》。另為加強臺德雙方在藥品及醫療器材資訊的交流合作，上年10月我衛生福利部食品藥物管理署與德國聯邦藥品暨醫療器材署簽署《藥品與醫療器材合作聯合宣言》。此外，本年3月24日臺德雙方協商同意並公布臺德青年度假打工計畫的雙方年度名額由現行300名提升至500名，並回溯至上年10月11日起生效，另臺德並於本年9月1日簽署《科學及技術合作意向書》加強在高科技領域的合作。