德國聯邦國會議員於11/16訪台

德國聯邦國會議員暨國會基民黨/基社黨聯盟黨團內政發言人麥爾（ Stephan Mayer）一行4人應台灣政府邀請，訂於2016年1 1月16日至19日來臺訪問。訪團此行旨在瞭解我國政治、經濟、 社會發展及兩岸關係現況，並就社會治安、網路安全、再生能源、 移民問題及臺德司法互助合作等議題與我相關單位進行會談。

訪團在臺停留期間，將拜會立法院、法務部、行政院大陸委員會、 內政部警政署、內政部移民署、經濟部能源局及德國在台協會， 並接受外交部政務次長吳志中款宴；另將參訪國立故宮博物院、臺北 101大樓、臺灣精品館、艋舺龍山寺、花蓮太魯閣國家公園等文經 建設及國內相關企業。

除團長麥爾議員外，訪團成員尚包括伍藤蔓（Barbara Woltmann）議員及2名國會助理。 麥爾議員及伍藤蔓議員均係德國聯邦國會內政委員會成員， 其中麥爾議員擔任基民黨/基社黨聯盟黨團內政發言人， 時常就德國境內國家、社會安全及難民等相關議題接受電視臺專訪； 伍藤蔓議員則係國會「德國－臺灣友好小組」成員，與我友好。

德國為我國在歐洲最大貿易夥伴，我為德國在亞洲第5大貿易夥伴國 ，臺德雙方在100年底簽署《避免雙重課稅及防杜逃稅協定》， 並於102年元月生效後，德國躍居我國第2大外資國家，德國於1 02年及103年來臺投資分別成長120%及340%， 臺商赴德投資金額亦於102年成長207%；上（104） 年臺德雙邊貿易總額達146億美元。

近年來我與德國在經貿投資、科技、文化、觀光等各領域交流密切， 上年9月我教育部與德國各邦文教廳長聯席會（KMK）簽訂《 加強教育合作意向書》。另為加強臺德雙方在藥品及醫療器材資訊的 交流合作，上年10月我衛生福利部食品藥物管理署與德國聯邦藥品 暨醫療器材署簽署《藥品與醫療器材合作聯合宣言》。此外，本年3 月24日臺德雙方協商同意並公布臺德青年度假打工計畫的雙方年度 名額由現行300名提升至500名，並回溯至上年10月11日起 生效，另臺德並於本年9月1日簽署《科學及技術合作意向書》 加強在高科技領域的合作。