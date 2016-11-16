國際獅子會與300B1區社區攜手護家園、救地球環保活動

新北市九份國小利用閒置空間打造出九份礦夫營，吸引各地關注與參訪，11月15日上午在教育部國際及兩岸教育交流司秘書謝正彬先生的陪同下，奧地利提洛邦教育廳帕法德廳長特地蒞校進行國際交流。此外，當天國際獅子會300B1區全球獅子會也一起到本校進行社區公益活動，邀請幼兒園到國小全體師生一同進行水餃手作體驗活動，並頒發清寒獎學金給優秀清寒學子。
全校師生為了迎接貴賓到來，於校門口進行熱鬧的太鼓迎賓，熱情的鼓聲響亮整個九份山城，接下來進行優美的陶笛表演與輕快的英語歌唱，形成一場豐富的國際交流音樂饗宴。校長余屹安帶領奧地利提洛邦教育廳帕法德廳長進行校園導覽，參觀利用閒置空間打造出的九份黃金礦夫營，由培訓小小解說員的董景祈老師一一介紹，認識九份在地特色課程，從「採礦教室」、「柏油畫作」到「礦業文化走廊」、「礦坑柑仔店」等，都是九份歷史的縮影，吸引著提洛邦教育廳帕法德廳長的目光。
同一時間，國際獅子會300B1區全球獅子會到九份國小進行社區公益活動，邀請幼兒園到國小全體師生一同進行水餃手作體驗活動，中午用餐時間由全球獅子會頒發清寒獎學金給優秀清寒學子，鼓勵孩子在艱苦的環境中，仍能勤奮學習並盡己所能回饋社會；下午由全球獅子會帶領全校師生進行社區環保活動，藉由實際行動回饋社區，為社會盡一份心力。四年級許文芳同學表示，可以向奧地利的廳長展現我們的熱情，覺得非常開心與榮幸，也非常感謝全球獅子會來學校舉辦這麼有意義的活動，讓我們享受快樂的一天！校長余屹安表示，希望藉由此次國際交流活動，讓來賓更認識這所美麗的山城小校，並引導學生建立國際觀，達到服務學習的實踐。