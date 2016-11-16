期交所赴瑞士參加第37屆全球商品及衍生性商品協會年會

全球商品及衍生性商品協會(International Commodities & Derivatives Association, ICDA)第37屆年會於11月14日至16日在瑞士日內瓦舉辦 ，臺灣期貨交易所今年由蔡蒔銓副總經理率隊參加， 本屆大會與會者超過300人，分別來自全球各國主管機關、 交易所、證券期貨業者、期貨商公會、結算機構、 資訊業者及投資銀行，其中包含歐、美主要交易所如歐洲期貨交易所 (Eurex)、芝加哥選擇權交易所(CBOE)及瑞士交易所( SIX Swiss Exchange)等。

本次年會探討之議題包括全球結算業務的發展、 大宗商品及新興市場發展趨勢、風險管理議題、股票選擇權之發展、 全球監理法規變革及因應之道、交易所產品之發展、 跨國法規承認議題、金融科技創新、大宗商品法規對市場之影響、 集中結算之發展等全球目前所關注之議題。藉此一年一度的盛會， 期交所代表與各主要交易所以及多國主管機關代表就全球金融市場現 況及未來發展交換意見， 期能對世界各國期貨市場之發展有更進一步之了解， 並吸引外國投資機構進入我國市場。

期交所不斷積極參與世界主要期貨業組織之年會活動及會談， 期能促進本國期貨市場國際化、掌握全球金融市場脈動、 監理法規變化及最新科技應用發展， 作為期交所未來擘劃發展藍圖之參考。