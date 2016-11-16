32歲沙小姐，罹患子宮肌腺症，經痛多年伴隨經血有血塊，嚴重時甚至會痙攣，歷經2次內視鏡手術雖有改善，但經期還是感到相當疼痛；因為預期心理作祟，一直活在「痛1周、恐懼3週」的焦慮與陰影裡。先生心疼又無奈，只求太太健康就好，生育計畫一切隨緣。去年5月沙小姐求診林口長庚韓健明醫師接受非侵入性、無傷口的「海扶治療」，不僅經痛症狀獲得大幅緩解，生活和情緒都變得非常平穩愉快，更值得開心的是，治療10個月後，沙小姐成功自然受孕，目前已懷孕26週，產檢一切正常，預產期在明年2月下旬。

另一位病患是44歲黃小姐，長年飽受大量經血困擾，也引發了嚴重的缺鐵性貧血，每逢經期就爆量出血如血崩，不到1小時要更換一次衛生棉，而且夜間還需在床上墊產褥墊，不然一個翻身就會側漏，隔天又要洗床單了，嚴重影響工作及生活。後來在員工健檢中得知自己罹患子宮肌腺症，外院醫師建議若要徹底根治，必須切除子宮，經求診本院接受海扶治療之後，已擺脫經期大量經血陰霾，並順利保住子宮，恢復健康。

林口長庚紀念醫院婦女內視鏡科暨海扶治療中心主任韓健明醫師表示，子宮疾病患者經常忽略身體發出的警訊，即便面臨嚴重經痛、大量出血或不明血塊等，因害怕手術切除子宮、身體留疤等，多半保守觀望、隱忍作罷，而延宕治療時機。其中，子宮肌腺症是現代女性常見的子宮疾病，發生率6%至10%，約每10到人就有1人有此困擾，好發於30至50歲女性，是現代晚婚女性棘手疾病之一。

子宮肌腺症會造成子宮越趨腫大、硬化而失去收縮力，主要症狀為劇烈經痛、經血量過多、嚴重貧血、不孕等，常見治療方式為藥物、局部病灶刨除和子宮切除等。由於治療難度較大，除非切除子宮，幾乎很難根治，致使病患常在健康與生育需求之間進退兩難，徬徨無措，即使懷孕也因為子宮硬化而容易有早產的危機。

傳統治療方式較無法兼顧生育需求以及解決子宮肌腺症兩個難題，新式海扶治療則可透過選擇性的加熱部分子宮內膜異位病灶，而使病灶範圍逐漸吸收減少，讓異位的子宮內膜組織功能喪失，以最大限度減少此症對患者的危害。因為不需透過手術，也不須切除子宮即可治療子宮肌腺症，對有生育需求的女性而言，也許搭配人工生殖，海扶治療可提供一個嶄新的治療模式。

林口暨桃園長庚自2014年底引進海扶治療，到目前為止已經有近200位患者接受治療，其中子宮肌瘤患者佔了75%，25%是子宮肌腺症；大多數病患均獲得極好的改善。然而病患是否適合治療以及預期療效如何，仍需與醫師諮詢後才能評估；而且子宮肌腺症的病情較為複雜，部分嚴重患者可能在停經之前，仍然需要合併藥物或是再度治療，無法保證一勞永逸。

子宮是女性特有的重要器官，是孕育生命的美麗花園，更是身心健康的關鍵，子宮健康，生活大不同！根據統計，每3位女性，就有1人面臨子宮疾病的威脅，但大部分女性都輕忽「她」的重要性。子宮疾病不容輕忽，要積極面對心腹大患，平日做好保健及防治之道，一旦有經期困擾、劇烈經痛、經血大量等不適症狀，應儘速尋求專業醫療協助，勿消極隱忍而延誤治療。

至於罹患子宮肌（腺）瘤但仍希望保有子宮、生兒育女或保有漂亮無痕肚皮之患者，可在醫師評估後選擇海扶治療。相較於傳統開腹或微創內視鏡手術，海扶治療是利用超音波轉為熱能的方式使病灶失去活性，從而人體慢慢吸收，不用開刀、不用插管麻醉、無傷口、無沾黏、恢復期較短，適合計畫生育的適婚女性，對家庭、婚姻、事業多頭燒的女性患者而言，是一個快速恢復正常生活步調的選項。

關心婦女健康，韓健明醫師呼籲有嚴重經痛、經血爆量的女性，最好能早預防、早發現、早治療，以有助於改善身心靈健康，提升整體生活品質。