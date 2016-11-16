佰萬擬真聖誕樹 台北美福大飯店繽紛登場

聖誕老人忙碌的季節即將到來，以充滿歐洲古典風格打造的台北美福大飯店，為迎接開幕後的第一個聖誕節，推出豐富的餐飲住房專案，2016年12月24日至2017年1月2日的「食」尚繽紛耶誕住房專案，可享皇家套房住宿一晚、彩匯早餐、GMT精緻義法晚餐與聖誕限定禮盒；12月24日及25日彩匯自助餐廳及GMT義法餐廳將分別推出繽紛的聖誕甜點、現切火雞與義法聖誕套餐；Cocoon池畔酒吧則於12月1日至25日推出應景薑餅特調與義大利甜蜜聖誕氣泡酒優惠購。甜點外賣推出可愛的「料理雪人」造型巧克力、「晴天雪人」茶香橙果蛋糕、聖誕經典「樹幹蛋糕」，以及裝有馬卡龍、手工餅乾或聖誕造型杯子蛋糕等繽紛西點的「華麗耶誕」及「紅色耶誕」兩款禮盒可供選購。

為歡慶耶誕，台北美福大飯店將於挑高15公尺的大廳打造超過佰萬、近八公尺高的聖誕樹迎接賓客，全樹以手工編上松針，再以松果與小紅果點綴，自然感倍增；兩側弧形梯則以紅色系的聖誕藤蔓延而上，讓賓客們走進美福，即感受到濃厚的聖誕氣息，更是拍照留影的最佳場地。此外，12月1日至31日另舉辦「聖誕迎新週週抽」美福粉絲活動，於「台北美福大飯店」Facebook粉絲頁按讚及加LINE好友，就有機會抽中 行政客房免費住宿券、彩匯自助晚餐買一送一 ，以及 東京聖誕限定達菲熊 等多項好禮，12月24日及25日憑發票再加贈聖誕老人紀念合影相片。一系列聖誕活動，讓賓客們感受最具氛圍的聖誕節，即日起歡迎您到美福食宿雙享、抽大獎，洽詢電話02-7722-3399轉訂房或各餐廳。

耶誕造型西點 12月繽紛登場

充滿快樂氛圍的聖誕節，應景的聖誕禮品是過節必備項目。台北美福大飯店自2016年12月1日至2017年1月2日，於大廳推出期間限定、外觀造型討喜的主題西點，有法芙娜巧克力製成的雪人、聖誕環等造型馬卡龍、雪花造型的法式沙布列餅乾及使用義大利香草棒製成的香草奶油餅乾，再搭配西班牙Fogoso分子氣泡酒組成的「華麗耶誕」禮盒；另一款「紅色耶誕」禮盒則是裝飾有麋鹿、雪人、耶誕杖等翻糖造型的檸檬杯子蛋糕，蛋糕體選用法國發酵奶油搭配義大利水果乾及新鮮檸檬皮製成，每盒四粒裝優惠價NT$420；想要與朋友歡度聖誕節的賓客，可選購「晴天雪人」茶香橙果蛋糕，豐富內餡選用法國血橙果泥搭配杏桃及焦糖海鹽脆片，主廚還特別選用台灣高山烏龍茶製成巧克力香緹，果香的酸甜搭配烏龍茶淡淡的清香，清爽不膩口，外觀以淋面方式再搭配法芙娜巧克力雪人裝飾，精巧可愛，聖誕味十足。另一款蛋糕為仿真度高的聖誕經典「樹幹蛋糕」，運用了巧克力沙布蕾搭配牛奶甘娜許及檸檬奶餡，巧克力香滑順口；還有立體、可愛的「料理雪人」造型巧克力，100%以法芙娜巧克力製成，圓鼓鼓的身軀，搭配手中拿著的鍋鏟，就像雪地裡的料理小廚師等著為賓客準備聖誕大餐。此外，還有應景的薑餅屋等多款精緻西點供選購。