川普時代來臨 中日韓怎麼看？

芭樂票還是未來更強悍的政策走向？

「川普勝選後，全亞洲都陷入一種不確定的恐慌氣氛，很多人感到沮喪。」天普大學日本分校亞洲研究系主任，Jeff Kingston評論。

舉凡中國、日本到東南亞的小國，亞洲各國領導者無不想知道，究竟川普會不會兌現他的競選承諾──撼動他的亞洲同盟、顛覆政治版圖、挑起衝突？

日本

日本首相安倍晉三，很快就意識到美國的態度轉變。安倍這週將飛抵祕魯參加APEC高峰會，週四(17日)預期會取道美國和川普會晤。做為首位和川普會談的亞洲領導人，他將強烈捍衛美日同盟關係。

Kingston表示，「安倍和歐巴馬的關係並不好。我認為安倍很清楚川普是個易怒的人，他會想要和川普先有個良好的開始。」

川普在競選期間發表的談話，讓兩大美國盟友日本、南韓大為驚愕。他暗示日韓一直以來都在搭美國便車，甚至建議日韓兩國應自行研發核武來對抗北韓。（日本至去年安保法案通過前都力遵和平憲法的精神，放棄集體自衛權，限制軍隊、武力的發展。）

「日本是美國在亞洲最親近的盟友，安倍會想要再次確認這件事。」Kingston稱，「他希望能獲得美國安全上的再保證，並且提醒川普，和中國進行貿易戰爭有害無益。」

日本也想知道川普對北韓的態度。北韓今年進行多次試射，其中還包含一枚核彈頭。川普曾表示他很樂意接待金正恩來做客。

中國

川普在選舉期間經常對中國開砲，他指控中國「強姦」美國，不惜開啟一場跟北京的貿易對決。一篇中國官營的環球日報社論寫道，「川普剛上台的時候的確有可能！他會重擊北京來樹立他的領導威望。」

沈丁立，上海復旦大學國際問題研究院副院長，則抱持懷疑態度。他不認為川普會落實這些尖銳的競選詞彙，畢竟這兩大經濟體彼此牽連深遠。

「貿易戰爭不可能會出現。」沈丁立預期，「川普是聰明人，他為了得到選票才這麼說。一旦大權在握，他會一路保持聰明，不可能自斷之後競選連任的機會。」

川普上任後將優先處理國內事務，減少介入議題如南海紛爭，降低美中衝突。中國環球日報也指出，川普是一個孤立主義者，當國家內部高度分歧，他沒有餘力跟中國挑起對立。「內部分裂時，強權不會對外製造麻煩。」

有些人認為，川普贊成酷刑懲罰，他不會像前幾任總統對中國的人權紀錄指手畫腳。

南韓

對南韓來說，川普勝選來的完全不是時候。總統朴槿惠深陷「心腹干政」醜聞，大量民眾上街抗爭，要求朴引咎辭職。儘管朴槿惠以緊急內閣改組來止血，仍然止不住民怨。

「南韓現在實質上無人領導，沒有人有空見川普。」韓國延世大學亞洲研究助理教授John Delury表示。

南韓的未來處境存在很多風險。這個國家，技術性地說，和擁核國北韓處於戰爭狀態。一旦南北韓發生衝突，有28,500的美國駐軍會協助防禦南韓。今年7月，美韓兩國更表明將在南韓聯合部署THAAD（薩德反導），一套複雜的飛彈防禦系統。

川普在競選時揚言要退出在南韓的駐軍，除非南韓願意負擔大部分的軍隊開銷。

Delury又說，「川普要求重新協議同盟事宜，他自認有龐大的民意授權。相反，朴槿惠已經失去民心了，這不利她進入協商的地位。」

印度

川普曾說他熱愛印度，因為他有好多的朋友在那裏。

印度一直從美國對日韓的安全承諾中獲益（比如美防堵中國在南海拓展。）現在也預期可以得到好處，美國可能會加強印度的海軍艦隊。

川普誓言對抗ISIS也有助於印度對抗恐怖主義。但是，川普對移民極度不友善，也會大幅影響到印度的IT產業，畢竟該國利用H-1B簽證將許多低薪印度勞工送入美國。