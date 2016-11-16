置身MV嗨翻天 高雄飯店跨年大玩舞夜交響曲

跨年夜想與家人朋友或另一伴一同狂歡迎接新的一年，又擔心現場人擠人、精心打扮卻狼狽而歸？不少民眾選擇參加飯店跨年派對。高雄八五大樓君鴻國際酒店於跨年夜(12/31)晚上9點半，在39F大廳酒吧舉辦『舞夜交響曲The Symphony Night in Dance & Music』跨年派對，以「古典音樂」遇見「街頭舞蹈」為主題，特別邀請舞林大道、超級接班人、MTV節目專業舞蹈團隊「Dance Force」旗下韓流男女舞團輪番演出，搭配知名小提琴手、薩克斯風及Live Band，宛若將MV重現於派對現場，精彩可期。派對門票每人只要NT$1,380+10%，可無限享用五星級自助式宵夜。

君鴻每年皆會盛大舉辦跨年派對，除了置身港都至高點之獨家美景與別出心裁的節目內容；為追求高品質服務，設有嚴格人數上限，年年爆滿，一位難求。今年以『舞夜交響曲』為主題，以黑、金、白三色打造高質感劇院風，並精心設計主題拍照區，若穿著黑色或白色服裝，並搭配金色飾品、完成拍照打卡可享神秘限量Dress Code好禮；現場另規劃有好玩刺激的互動贈禮遊戲等著大家一同來挑戰。

君鴻國際酒店表示：「今年以舞夜交響曲為主題，結合古典與街頭，出自於音樂與舞蹈超越年齡、性別、國籍，看似風格各異卻能激盪出精彩火花；如同每個人或多或少對自己有所侷限，期望新的一年都能大膽嘗試、開創新局面，與心愛的家人朋友或另一伴攜手迎接充滿無限希望的2017。」派對詳情洽(07)566-1161或上官網查詢：www.85sky-tower.com。