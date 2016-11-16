浪漫古城12月在臺北 法國史特拉斯堡耶誕市集在101登場

臺北市政府周三(16日)表示，「2016台北．繽紛耶誕季」系列活動即將在12月1日開跑。首度與法國在台協會合作將歐洲最古老、最浪漫的古城，史特拉斯堡耶誕市集(Christkindelsmärik)，引進台灣。藉由耶誕議題，串連東西商圈超過40家業者，並推出「東西尋寶圖」集章活動，兌換限量的10款胡桃鉗娃娃，與史特拉斯堡耶誕市集版及熊讚款，要陪民眾渡過一個不一樣的耶誕節。

產業局長林崇傑表示，這次的耶誕市集活動共有7個百貨公司、5個觀光飯店和西區後站商圈、信義商圈共同響應。而第一次和法國合作，把擁有將近450年歷史的史特拉斯堡耶誕市集帶來臺北，並與商圈一同舉辦。

法國在台協會主任紀博偉說，史特拉斯堡(Strasbourg)位於法國的最東部，大家都說法國浪漫，而史特拉斯堡可說是法國最浪漫的城市。它的耶誕市集，從1570年開始，是全歐洲歷史最悠久、也最獨一無二的。這個市集每年吸引200萬人左右前來共襄盛舉，因此除了當地市民、法國人以及從全世界飛到古城來參加的遊客，又以亞洲的日本遊客為最多。

紀博偉進一步表示，史特拉斯堡還有一個情人節活動，Strasbourg Mon Amour。每年會有一個周末舉辦一個跟愛情有關的活動。而所有的活動，從美食、文化等，都跟愛情有關，史特拉斯堡可說是法國最浪漫的城市了。

紀博偉歡迎所有的台灣人前去走走，尤其是古城的特殊地理位置，更能突顯它異於其他法國城市不一樣的地方，如它的美食，酸白菜、冬天的熱葡萄酒等等。

法國歷史最悠久的耶誕市集，史特拉斯堡市集，始於1570年。該市集曾經造訪莫斯科以及東京，臺北市是全球第三個可以體驗該市集的城市。

產業局表示，從12月1日至12月25日舉辦的耶誕市集，必須用點券消費，從11月15日起正式開賣，民眾可在台北101地下一樓、博客來售票網或街口支付APP購買。

台北101副總經理兼企業發言人劉家豪表示，首日開賣即售出3000張。

產業局表示，耶誕市集將在12月1日起正式在台北101北方廣場展開，由15座法式小木屋構成，販售經典法式熱紅酒、熟食佳餚、點心啤酒等以及手作達人商品。並且搭配現場典雅燦爛的光廊造景、兩棵分別高達10米及12米的巨型耶誕樹、奇幻的旋轉木馬裝置等等，要讓人們感受濃厚的歐式耶誕節。

對於台北耶誕市集活動，主辦單位預估將可吸引近50萬人參加。